La question jardin du jour : quels produits efficaces employer pour désherber et se débarrasser des ravageurs dans son potager.?

Gérard de Truyes, veut savoir quels produits efficaces il peut employer pour désherber et se débarrasser des ravageurs dans son potager.

Un jardin le plus vivant possible : l'antidote à toutes les maladies et ravageurs !

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Substances de base et biostimulants

La législation interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de synthèse par les particuliers dits amateurs depuis le 1er janvier 2019. Des alternatives aux produits issus de la chimie de synthèse sont proposées aux jardiniers qui pratiquaient des traitements, par contre, leur effet est presque exclusivement préventif.

Ce sont des substances de base comme le lait, le sel, le sucre, le vinaigre ou la bière... Elles sont initialement prévues pour l’alimentation humaine et/ou animale.

Voici la définition du ministère de l’agriculture : “Substances pouvant être utilisées à des fins phytopharmaceutiques en agriculture alors que cela n’est pas leur vocation première. Elles permettent ainsi de protéger les cultures contre certaines maladies ou certains nuisibles.“ L’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) met gratuitement à disposition des fiches qui permettent d’utiliser au mieux ces substances sur son site internet . En effet, chaque substance a une fonction (fongicide, insecticide, herbicide...), une cible (bio agresseur), une plante et un stade végétatif pouvant recevoir cette substance, un dosage, un nombre d’applications et des consignes d’utilisation (pas à proximité d’un point d’eau, en l’absence d’abeilles, etc.).

Depuis la loi d’avenir agricole de 2016, afin de faciliter leur commercialisation, ces substances ne sont pas soumises à l’Autorisation de Mise en Marché (AMM). Elles peuvent être commercialisées librement dès lors que les produits qui entrent dans leur composition sont listés au niveau européen. La seule exigence est de les utiliser seules en respectant les consignes notifiées sur l’étiquette. Les mixtures sont interdites.

19 substances de base sont actuellement autorisées, dont 10 utilisables en Agriculture Biologique (gamme UAB pour les professionnels ou PBA pour les amateurs).

Mais bien avant d’utiliser ces substances de base ou des jus de plantes, il est préférable de mettre les plantes dans un milieu adéquat à leurs exigences, de créer une vie du sol très favorable au développement des racines et de les planter en groupe.

Les biostimulants ne sont pas intégrés dans la liste des produits de protection contre les maladies et les ravageurs. Ils rentrent dans la catégorie “Matières Fertilisantes et Supports de Cultures” (MFSC). Ils stimulent les processus naturels comme l’assimilation des nutriments, les résistances aux stress abiotiques, la qualité de récolte sans valeur fertilisante. (cf : arrêté du 27 avril 2016 qui régit la liste des substances naturelles à usage de biostimulant).

Ce sont tout simplement des champignons, des bactéries naturellement présents dans les milieux non perturbés par l’homme où leur action symbiotique avec les plantes rend ces dernières plus vigoureuses et résistantes.

Plus vous aurez de biodiversité (insectes, oiseaux, petits mammifères, amphibiens...) dans votre jardin, moins vous rencontrerez de gros problèmes sur vos cultures. La favoriser, c’est donc vous rendre service !

Une plante saine, dans un sol sain, vivant, dynamique dans un environnement plein de vie fera la joie du jardinier !