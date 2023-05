La question jardin du jour : quels supports choisir pour faire grimper les plantes dans mon jardin ?

Alice, de Bréhémont, souhaite savoir quels supports choisir pour faire grimper les plantes dans son jardin.

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine.

Il est intéressant d’installer des plantes grimpantes dans les potagers et jardins d’ornement. La mise en place de brise-vents est importante pour limiter l’évaporation du sol et son assèchement. Créer un ombrage temporaire par l’installation de grandes plantes permet de limiter les brûlures intenses du soleil estival, de maintenir un peu de fraîcheur et d’éliminer les parapluies et parasols pas toujours esthétiques.

Avant de choisir les supports il faut bien connaître le lieu d’installation puis rechercher la plante en adéquation.

- Regarder l’exposition souhaitée pour la plante.

Plantes grimpantes pour une exposition ensoleillée : capucines tubéreuses, clématites, bignones, Trachelosperma, haricots d’Espagne…

Plantes grimpantes d’exposition mi-ombre et ombre : hydrangeas grimpants, lierre, chèvrefeuilles, cornichons...

- Choisir le type de feuillage : caduc, semi-persistant ou persistant. C’est important pour l’esthétisme, la protection contre les aléas climatiques, etc.

- Attention au développement : poids de la plante et moyens de fixation aux supports (crampons, vrilles, ventouses...). Les plantes grimpantes arbustives nécessitent des supports spécifiques et solides comme les pergolas : glycine, rosier grimpant, actinidia…

Choisir les supports : On en trouve des plus sophistiqués aux plus simples !

Dans le potager, nous aurons des supports temporaires au milieu des planches de culture. Ces supports seront en bambous, en gaulettes de noisetiers ou châtaigniers de 2 à 4 mètres de longueur, sachant qu’il faut les enfoncer d’au moins 30 à 40 cm dans le sol pour avoir une résistance au vent et au fil du temps au poids des végétaux grimpants.

Toujours dans un but de résistance, les placer en plots, en tipis ou en pieds de marmite par 3 ou 5 et les lier en hauteur par une ligature naturelle en sisal ou corde de chanvre.

Pour des hauteurs moins importantes et dans le but de créer un rideau ou mur végétal : utilisez du grillage à mailles plus ou moins grandes, fixé à des poteaux tous les 1,5 mètres qui permettra aux cornichons et chayottes d’évoluer.

Une botte de paille non utilisée peut être le support temporaire ainsi que tout autre élément plus ou moins esthétique et qui peut être momentanément utile et camouflé.

Dans le jardin d’ornement pour des plantes grimpantes vivaces, arbustives restant plusieurs années en place, habillez vos murs avec des plantes ayant des crampons ou ventouses qui sont les plus faciles. Sinon, il faut fixer des fils de fer pour guider la plante au moins les premières années de plantation

Quels autres matériaux pour les supports ?

Le bois est le plus adapté mais il change de couleur au fil des années et il peut pourrir. En Touraine, des supports en osier donnent une véritable authenticité territoriale. Un arbre mort peut encore être utile en support et maintien du sol.

Le métal est imputrescible. Il est idéal pour les pergolas tonnelles, pylônes surtout pour les plantes vigoureuses, lourdes comme la glycine. Par contre, les plaques métalliques sont très chaudes en été et froides en hiver.

Le plastique est à exclure car cassant au fil des années et peu respectueux de l’environnement.

Les deux premières années après la plantation, il faudra aider la plante à grimper. Utilisez du raphia, de l’osier frais, du jonc sans serrer les liens.