La question jardin : faut-il tailler les graminées en cette saison ?

Antoine de Cinq Mars la Pile se demande s’il doit tailler ses graminées qui sont toutes séchées...

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Comment entretenir des graminées ornementales ?

Les graminées d’ornement sont principalement regroupées en trois familles :

- les Poacées (appelées classiquement les graminées)

- les Cypéracées (carex)

- les Juncacées (joncs).

Elles n’ont pas toutes besoin d’être taillées.

Les graminées d’ornement à feuillage caduc c’est à dire celles qui ont la partie aérienne qui sèche à l’automne devront être taillées à la fin de l’hiver. C’est le cas notamment des Pennisetum, Imperata, Panicum, Miscanthus, Molinia, Calamagrostis ou encore de Hakonechloa. Il faut tailler lorsque le feuillage est bien sec ce qui facilite la coupe.

Coupez suffisamment court. La hauteur de coupe se fera entre 5 et 20 cm selon les plantes. La plante vous guide car dans le cœur de jeunes pousses bien vertes sont perceptibles, il faut couper les parties sèches juste au-dessus. Une fois la touffe taillée, vous pouvez égaliser les tiges restantes pour garder un certain esthétisme.

Pour rabattre certaines graminées d’ornement, il est indispensable de porter des gants. Certaines plantes ont des feuilles très coupantes comme le miscanthus, le Gynerium ou le Cortaderia.

Les feuilles et chaumes coupés peuvent être utilisés comme paillis.

Les graminées d’ornement à feuillage semi-persistant recevront juste une taille légère.

Les graminées d’ornement à feuillage persistant.

Il faut seulement les peigner du bas vers le haut avec un râteau ou grand peigne, pour garder un bel aspect et faire partir les feuillages secs qui seront tombés à l’intérieur de la touffe. C’est le cas des Stipas. D’autres devront être coupées au 2/3 de leur hauteur. Cette petite taille se réalise en fin de floraison pour la fétuque. Concernant les Carex, supprimer les inflorescences et refaire la taille de la plante en éliminant les feuilles de l’extérieur les plus âgées.

D’autres auront un petit entretien pour garder toute leur splendeur, port et couleur. Par exemple : l’avoine bleue ou le bleu d’azur.

Quand diviser les graminées d’ornement imposantes ?

Mars, c’est la bonne époque pour assurer une division de touffes. Sinon à l’automne.

Quels sont les signes pour prendre cette décision ?

- La plante devient trop imposante et elle peine à garder sa vigueur,

- La moitié de la touffe reste sèche au printemps.

Dans ce cas, il faut arracher totalement la plante, séparer la touffe en plusieurs parties (en deux et plus) à l’aide d’une bêche ou d’un outil tranchant. Attention à bien nettoyer les mottes de terre des parties coupées car elles sont souvent contaminées en liseron, chiendent et autres adventices.