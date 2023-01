La question jardin : mon cactus a pourri sur sa base. Pourquoi ? Et que faire ?

La réponse de Maryse Friot, Présidente de la Société d’HOrticulture de Touraine

Les plantes succulentes ou dites “grasses” d’ornement sont un groupe de plantes qui se répartit dans un grand nombre de familles : Cactacées – Euphorbiacées – Agavacées – Crassulacées – Mesembrianthemum – Asclépiadiacées – etc.

Ces plantes sont des vivaces, des herbacées, mais aussi des arbrisseaux ou encore des arbres généralement sans feuilles. Elles sont xérophiles donc adaptées à des climats secs et chauds et à des sols pauvres.

Leurs fleurs sont hermaphrodites, actinomorphes (résistant aux rayons solaires les plus forts) et très souvent solitaires.

Il est important de les rempoter tous les ans voire tous les deux ans avec un mélange terreux composé de : 1/3 de terreau de feuilles, tourbe ou terreau horticole, 1/3 de terre franche (terre de jardin) et 1/3 d’élément drainant tel que du sable de rivière, de la pouzzolane, perlite ou vermiculite.

Le pH du mélange terreux doit être compris entre 6,5 et 7,5.

La plante succulente de notre auditeur est un Cereus Peruvianus. C’est une plante grasse que l’on appelle plante ‘cierge’ ou ‘torche ‘. Ce sont des plantes arborescentes ou arbustives. Habituellement dressés, elles peuvent être rampantes constituées de plusieurs tiges trapues. Originaires des zones rocailleuses d'Amérique du Sud et des Antilles, ces plantes ont besoin de 7 à 10°C minimum sous notre climat.

Raisons de la pourriture d’un Cereus :

Pour 90 %, ce sont des excès humidité qui provoquent la pourriture de la base des plantes succulentes. Elle est due à un arrosage trop important, une stagnation d’eau dans la soucoupe ou un manque d’aération, les plantes voisines produisant beaucoup d’humidité.

Pour les 10 % restants, ce sont des dessèchements extrêmes du support de culture. Les premiers symptômes sont un changement de couleur puis la plante se ramollit.

Comment sauver la plante ?

- S’il y a eu excès d’eau et que la plante reste encore très droite. Dépotez, laissez sécher les racines et la plante pendant 2 jours sur un papier journal. Recouvrez la base de la plante par un journal pour réduire les actions de la lumière sur le système racinaire. Ensuite rempotez et placez la plante dans un lieu lumineux sans soleil direct.

- Dans le cas où la base de la plante est ramollie. Il est possible de séparer la partie saine de la partie pourrie de la plante. C’est un bouturage de tête, ou de fragment de tige. Après avoir sectionné la plante avec un outil très bien aiguisé et désinfecté, faîtes sécher la base une quinzaine de jours voire plus pour obtenir une bonne cicatrisation de la plaie. Ensuite posez la bouture, base séchée au contact du sol frais (arrosez le support de culture plusieurs jours avant l’empotage) et n’arrosez pas après la mise en place. Le premier arrosage sera réalisé 12 à 15 jours après.

L’époque de l’année très favorable est de juin à septembre. Par nécessité, il est possible de réaliser ce bouturage toute l’année mais placez la jeune bouture dans une pièce chaude, aérée, lumineuse mais pas au soleil direct.