Entreprises, partagez vos offres d’emploi !

L’agence d’attractivité Latitude Manche, organise une importante campagne intitulée « Ma nouvelle vie dans la Manche »!

L’idée est effectivement de promouvoir les emplois disponibles dans la Manche et de donner envie à de futurs salariés et leur familles de venir travailler et s’installer chez nous.

Entretien avec Paul-Vincent MARCHAND, le directeur adjoint de latitude Manche

Cette campagne de valorisation des filières et emplois dans la Manche, accompagnée d’un plan de communication , se déroulera du 26 septembre au 17 octobre 2019 dans les 9 villes suivantes : Le Havre, Rouen, Amiens, Dunkerque, Lille, Metz, Nancy, Le Mans, et Paris.

Les entreprises sont invitées à Faire parvenir leurs offres d’emplois, sur le site www.maviedanslamanche.fr, Des offres qui s’adressent bien évidement également aux normands !

Les offres d’emploi dans le département

-INTERACTION AVRANCHES cherche pour l'un de ses clients un mécanicien H/F sur le secteur d'Avranches.

Vous avez de l'expérience dans ce domaine? N'hésitez pas à nous contacter. Poste en CDI

(02.33.68.28.28)

-Votre agence CRIT ST LO recherche un menuisier plaquiste coef 210 H/F pour une prise de poste sur St Lô au plus vite, longue mission

(02 33 77 45 15)