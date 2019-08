Manche Confection recrute 12 collaborateurs à Pont-Hébert

Une entreprise du centre manche, en pleine expansion, lance une grande campagne de recrutement.

Première phase le 6 septembre prochain avec une réunion collective. Manche Confection est installée à Pont-Hébert depuis 57 ans. L’usine spécialisée dans le textile haut de gamme travaille pour de grandes marques comme Chanel, Hermès…

Entretien avec Sophie AUBRY, l’assistante du directeur Pierre Mogalés.

Une réunion d’information collective aura lieu le vendredi 6 septembre et des tests de recrutement par simulation seront proposés les 10 et 11 septembre prochain. Pour vous positionner envoyez envoi CV et lettre de motivation à manche.confection@wanadoo.fr

Les offres d’emploi dans le département

Sur Tourlaville trois postes d’Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs sont à pourvoir.

Dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif, vous serez chargé(e) de l'animation auprès d'enfants de 3 à 10 ans dans un centre de loisirs, le mercredi. Vous devez être titulaire soit du BAFA (équivalence ou BAFA en cours) soit du CAP petite enfance.

Envoyer CV et lettre de motivation à Mme Laurie MARTIN martinlaurie.clt@gmail.com

Sur le canton des Pieux, une Exploitation Agricole avec une salle de traite Roto traite intérieur de 32 places, recherche employés(ées) Homme / Femme - Poste élevage/traite (motivation pour l'élevage impérative)

SCEA VAULTIER Prendre contact par téléphone : 07 85 54 47 57