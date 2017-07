Journal de Jazz à Vienne

Retour sur la soirée hommage au saxophoniste John Coltrane du lundi 4 juillet... Une soirée douce et cuivrée qui a enchanté le public de Jazz à Vienne.

En 1960, Archie Shepp assiste à un concert de John Coltrane au Five Spot, à New York. Fasciné, il décide dans la foulée de se consacrer au saxophone ténor. Cinq ans plus tard, Shepp enregistrera finalement aux côtés de son idole. Publié en 1966, le résultat se nomme Ascension et reste un symbole de l’improvisation libre.

Pour le producteur et animateur de France Inter André Manoukian John Coltrane est le Jupiter du Jazz.

Côté coulisses de Jazz à Vienne : Rencontre avec le producteur de vins Christophe Billon. Il produit la cuvée "La Bâtie", vignoble viennois situé sous les ruines du château de la Bâtie qui surplombe le Rhône sur sa rive gauche.