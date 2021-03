Art Piculture : une association à découvrir dare-dare !

Art comme... art de vivre, peut-être ? Augustin, qui est salarié de l’association depuis quelques années, insiste sur le fait. ArtPiculture n'est pas un rucher ou une miellerie de plus en Béarn et Bigorre, C'est une démarche écologique, un ensemble d'actions éducatives consacrées à l'environnement.

Aussi, lors des ateliers organisés sur place, vous serez peut-être invité à vous allonger, à observer, entre autres, la vie très organisée de l'abeille. Mais si l'abeille est au centre de l'activité, ne croyez pas pour autant qu'elle canalise la volonté et l'énergie des visiteurs. On vient sur le domaine pour observer également les grenouilles de la mare ou les chauves souris dans l'espace. ArtPiculture est un centre de formation qui dispense ses cours et ses ateliers auprès des groupes, des professionnels comme des scolaires. Une université de la bio diversité ? Et si c'était le cas ?

Pour en apprendre davantage et vivre une expérience ponctuée de découvertes et de rencontres, inscrivez-vous à pour une visite guidée ! En plus du jardin, vous aurez le plaisir de vous rendre au rucher pédagogique et de rencontrer les abeilles sociales. Bien entendu, crise sanitaire oblige, vous devrez encore un peu patienter pour vous rendre sur place mais il vous reste, pour le moment, le plaisir d'une visite virtuelle sur les terres d'ArtPiculture.