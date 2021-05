L'association Madilo aide les jeunes de Madagascar dans leur quotidien

C'est au cours d'un voyage touristique que Didier Niqué et son épouse découvrent Madagascar. Ils prennent conscience du faible niveau de vie de la population sur l'ile, un des 10 plus faibles du monde. Depuis, ils se dévouent pour venir en aide à un village malgache. Ils s'occupent du financement et vérifient leur action sur place, deux fois par an, en se rendant sur place. Grâce à Madilo, on a pu assister ces dernières années à la création d'une école, d'un dispensaire et d'un centre social.

Une action sur plusieurs fronts

L’objectif de l’association Madilo est donc d’apporter des aides sur les sujets importants et notamment : l’éducation, qui est là clef principale d’une aide pérenne grâce à la construction et la gestion d’une école, l’eau, la base de toute vie, bien souvent difficile à avoir en quantité suffisante, la santé par le biais d’actions ponctuelles ou régulières et enfin l’aide aux personnes âgées, encore plus démunies que le reste de la population. Madilo peut agir efficacement grâce à l'action généreuse de partenaires toujours bienvenus.