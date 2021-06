L'association Perque Pas à Gomer amène l'art vivant en milieu rural

L’association Perque pas située à Gomer, dans les Pyrénées-Atlantiques, a une vocation : amener l'art vivant dans le milieu rural. Et elle y réussit particulièrement bien.

Gomer est une petite rurale d'environ 300 habitants située dans les Pyrénées-Atlantiques, au sud de Soumoulou. L'association Perque pas a été créée il y a une vingtaine d'années en partant du constat que trop souvent, il fallait rejoindre la grande ville pour assister à des spectacles vivants. Le but est donc d'amener la culture à la porte de chacun, illustrant ainsi le slogan "si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère viendra à toi" !

De multiples activités.

Perque pas organise des spectacles ponctuels mais surtout deux festivals, en été et en hiver, lors des années sans pandémie. Constatant que les liens familiaux avaient tendance à se distendre, des activités enfants/parents ont été mises en place, un dimanche après-midi par mois. Enfin, forte de son expérience, l'association organise des stages en été dont les prochains auront lieu du 12 au 16 juillet 2021 et du 19 au 23 juillet 2021. Le thème de cette année sera "Il était une fois la forêt". Encadrés par 4 professionnels, ils doivent développer la créativité des jeunes vacanciers. On se renseigne directement auprès de Perque pas.