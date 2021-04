L'atelier vélo participatif et solidaire de Billère met à votrre disposition des bicyclettes à petit prix

L'atelier vélo participatif et solidaire de Billère corespond à plusieurs besoins, explique son responsable Serge de Loustal. Le vélo est aujourd'hui plus qu'un phénomène de mode, il correspond à un vrai besoin.

Avec la création de l'atelier vélo participatif et solidaire, la ville de Billère met en place une initiative bienvenue. Le vélo, beaucoup ont pensé à s'y remettre, surtout depuis que le confinement a limité les déplacements et leur kilométrage. Quitte à se déplacer, autant ressortir les vélos qui trainent à la cave ou au grenier. Mais tout n'est pas si simple, explique le responsable Serge de Loustal. Les machines ont souvent besoin d'être réparées et nettoyées, mais la plupart du temps c'est le manque de pièce ou de savoir-faire qui constitue un handicap. Plus de problème avec cette structure associative.

"C'est vous qui voyez"... mais c'est vous qui faites !

L'atelier billérois récupère des vélos hors d'usage, les répare ou récupère les pièces devenues parfois introuvables. Mais attention, on ne vient pas ici confier sa machine et attendre un service tout fait, vous allez mettre les mains dans le cambouis et effectuer votre réparation sous le regard bienveillant des encadrants. Il vous en coûtera le prix d'une simple adhésion. On vient aussi chercher une bicyclette d'occasion, pour les grands et les petits. Petits, comme les prix ! L'équipe vous attend les mercredis et vendredis, le local est situé à proximité du Bel Ordinaire. Petite info précieuse : l'atelier n'est pas réservé aux seuls billérois. Vous habitez l'agglomération paloise ? Allez-y... à vélo !