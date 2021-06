La SPA de Tarbes reste mobilisée pour l'été

La société protectrice des animaux de Tarbes se mobilise pour les chiens et chats abandonnés pendant les congés d'été. La vingtaine de bénévoles a pour mission de s’occuper des animaux mais aussi de faire quelques travaux et de gérer les visites de potentiels adoptants.

Carmela Perdiguier est bénévole à la société protectrice des animaux de Tarbes. Elle s’est engagée après une première venue dans le refuge qui l’a profondément marquée.

« Quand on sort de la SPA pour la première fois, on ne se sent pas très bien »

Mais Carmela a choisi d’y retourner et de s’engager pour aider les chiens et les chats qui sont de plus en plus nombreux. L’objectif est en premier lieu de leur apporter de la chaleur humaine mais aussi de subvenir aux besoins matériels comme des niches ou des croquettes…

Une vingtaine de bénévoles à Tarbes

Les bénévoles de la SPA de Tarbes organisent un roulement au refuge. Ils sont 3 ou 4 quotidiennement pour s’occuper des animaux. Ils les nourrissent, les promènent mais font aussi quelques petits travaux. « Un bénévole de la SPA doit être polyvalent » nous confie Carmela Perdiguier. Si vous souhaitez adopter un animal, le refuge de Tarbes est ouvert au public tous les jours entre 14 heures et 18 heures.