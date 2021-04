Le club modélisme de la Vallée de l'Ousse : il n'y a pas d'âge pour faire des maquettes

Louis Roger est l'invité de France bleu Béarn Bigorre et il est le vice président du Club de la Vallée de l'Ousse, section modélisme à Soumoulou. Ce serait une erreur de croire qu'il s'agit d'un divertissement réservé aux seuls enfants, si l'on en juge par l'âge de ses membres. Pourtant Louis Roger a bien commencé très jeune, il se revoit à l'école primaire monter des maquettes sur les murettes, dans la cour de récréation. La passion a continué pendant ses années de lycée et ne l'a jamais vraiment quitté, ce qui lui permet aujourd'hui de dire que ses étagères sont bien chargées... de modèles réduits, mais aussi de bons souvenirs.

Un savoir faire incontestable

Chaque maquettiste a tendance à se spécialiser. Louis Roger s'est toujours intéressé en priorité aux avions, au matériel militaire et plus rarement, aux bateaux anciens. Il faut un certain goût pour la chose historique car au-delà du montage en lui même, il faut reconstituer les bonnes couleurs, trouver les décorations exactes correspondant aux dates, aux années, etc. Chaque membre du club est parfaitement habitué à manier décals et pistolet aérographe. Les plus méticuleux vont jusqu'à assembler des dioramas souvent impressionnants de réalisme. La crise sanitaire permettra-t-elle au club de présenter sa traditionnelle exposition annuelle en mai ? S'il le faut, les organisateurs repousseront sagement, la patience, ils connaissent...