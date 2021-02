Le Secours populaire français à Pau : indispensable dans la cité d'Henri IV

Il n'y a pas de président au Secours populaire français, explique Jean-Claude Payen, je suis donc secrétaire général depuis 11 ans après plusieurs années de bénévolat. Mais ne m'appelez surtout pas monsieur le secrétaire général, ça m'agace, je suis Jean-Claude, tout simplement.

Jean-Claude Payen s'est impliqué dès qu'il a eu un peu de temps libre, quand les enfants ont quitté le nid et qu'il a pu s'impliquer complètement. Ses premières actions concrètes ont été d'accueillir des petits parisiens pendant les grandes vacances, afin de leur faire découvrir la mer et les beautés des Pyrénées. Ce qui l'intéresse, c'est la polyvalence de la structure. Le Secours populaire français intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et plus généralement de l’accès aux droits pour tous. Bien entendu, pendant l’hiver, la distribution alimentaire est plus importante que jamais.