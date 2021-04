PopArt ou le grand bazar artistique de Billère

PopArt est un tiers lieu, à savoir un lieu que l'on fréquente entre son domicile et son travail. Ne cherchez pas d'origine occitane, le concept est anglo-saxon. Pour être encore plus clair, on ajoutera que c'est un lieu hybride, c'est à dire un lieu où toutes les cultures se croisent sans complexe : dessin, peinture, sculpture, photographie, musique, danse, théâtre, video, vous pouvez tout imaginer parce que tout est possible. Même de manger sur place à la cantine tarArt (hors crise sanitaire). Le local s'étend sur 900 m2, de quoi organiser les choses. Au dernières nouvelles, ça ne ferait pas encore hôtel, mais qui sait....

Des prestations insolites : appel aux bénévoles et au mécénat.

PopArt accueille un Repair Café (prononcer ripère). Un Repair Café est un lieu de réparation où l'on apporte tout type de matériel à réparer. Ne jetons plus, réparons, l'idée est écologique et économique. Dans ce cadre, on recherche des bricoleurs pour enrichir l'équipe de joyeux réparateurs bénévoles. PopArt monte également un musée Micro-Folie : cette fois, il s'agit de présenter en numérique les expositions permanentes des musées de France. bienvenue aux mécènes disposer à participer à l'aventure...