Ar film "Disoñjal" sevenet gant Madeleine Guillo-Leal a zo war ar renk evit ar Prizioù 2023

"Sell'ta" Levrioù, Sinema, Foto. Ur festival divyezhek er Releg-Kerhuon

Pedet eo bet ganeomp ar skrivangner Jakez-Erwan Mouton ha Pierre Servain. Des auteurs, des illustrateurs, des libraires et des éditeurs locaux seront là le 5 Mars, le but de l'association Skolarn est d' amener le public vers la lecture et créant des rencontres en milieu scolaire et extra scolaire.