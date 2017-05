Discutez en direct avec Les Chevaliers du Fiel : Facebook Live mardi 16 mai à 18:00

Participez au Facebook Live des Chevaliers du Fiel. Intervenez, commentez et questionnez en direct Éric et Francis sur la page Facebook de France Bleu.

Les équipes de France Bleu organisent un Facebook Live avec vos humoristes préférés.

Mardi 16 mai à partir de 18h00

France Bleu vous propose de voir des épisodes inédits, en avant première et en direct sur la page Facebook de votre France Bleu.

Ou sur : ↪️ https://www.facebook.com/reseau.francebleu/ ↩️

Vous pouvez interagir en toute simplicité avec Éric et Francis en commentant la vidéo, auquel ils auront accès durant tout le Facebook Live.

Rendez-vous mardi 16 mai à 18h00 avec les Chevaliers du Fiel

En plein "Fous Rires de Toulouse", venez participer au Facebook Live des Chevaliers du Fiel. Rendez-vous en direct sur la page Facebook de France Bleu pour interagir avec Éric et Francis.

_____________________________________________________________

Une tournée, deux spectacles : dans toute la France !

Noël d'enfer :

M. et Mme Lambert débarquent aux sports d’hiver et c’est Noël qui prend feu !

2 comédiens, 8 personnages : réveillon, amour, aventure…

Offrez-vous Noël d’Enfer ! Le tout dans un énorme fou rire !!!

Plus d'infos et dates : le Spectacle Nöel d'enfer

À la carte :

Combien d'artistes ont des dizaines de sketchs qui sont des tubes ? Des chansons que tout le monde connaît? Très peu!

Mais il y a les Chevaliers du Fiel qui viennent d'inventer une nouvelle folie : "c'est le public qui choisit"

En deux heures de déjanterie totale, le public choisit en votant pour les sketchs et les chansons que les chevaliers joueront !

Peut-on faire plus pour donner du plaisir à ce formidable public ? Sans doute que non! Feu!

Plus d'infos et dates : le Spectacle À la carte

Un rendez-vous quotidien sur France Bleu !

Vous avez rendez-vous avec Éric et Francis chaque jour du lundi au vendredi à 8h45 et 16h45, et le week-end de 12h30 à 13h pour le Chevalier Show !

Retrouvez et réécoutez toutes les chroniques et émissions des Chevaliers du Fiel en vidéo ! Avec chaque jour un nouveau sketch !