3 sorties à ne pas rater !

Plus on se rapproche de la fin d’année et plus les sorties vont s’intensifier pour le bonheur des joueurs et des joueuses. Voici déjà quelques incontournables sortis cette semaine.

Le premier est un jeu sur Playstation 4 et 5. “Kena : Bridge of Spirits” avait fait sensation lors des présentations, il y a quelques mois, par le studio indépendant Ember Lab. Et je peux vous dire que l’attente est à la hauteur des espérances puisqu’on tient là une pépite qui coche toutes les cases de ce qu’on pourrait attendre d’un jeu vidéo.

Les décors sont d’une beauté folle, la magie opère tout de suite avec l’aventure qui laisse une grande part de liberté manette en main. Je vous rajoute une bande originale aux petits oignons et une durée de vie bien au-dessus de ce qu’on attendait, vous aurez compris que c’est un vrai coup de cœur.

Donc, si vous êtes un inconditionnel de Zelda et que vous adorez les énigmes de Lara Croft avec Tomb Raider, il vous faut absolument ce jeu “Kena : Bridges of Spirits” qui va marquer les esprits et qui sorti il y a quelques jours à peine sur PS4 ET PS5 pour une quarantaine d’euros.

Une autre sortie avec Amazon qui vient se frotter aux joueurs PC

Amazon, c’est un géant de la distribution sur internet qu’on ne vous présente plus. Vous savez aussi qu’il a lancé il y a quelques temps Prime Vidéo pour les films et les séries et cette semaine est enfin sorti la grosse production de plus de 100 Millions de dollars, “New World”, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

Un jeu d’aventure et d’exploration, de rencontres afin de former des alliances et avec comme la référence en la matière “World Of Warcraft” une durée de vie infinie puisqu’il sera en perpétuelle évolution au fil des années. Et là où se démarque ce jeu “New World” c’est son prix très agressif de 40 euros et qui à l’instar de nombreux jeux similaires se joue sans aucun abonnement mensuel. Donc une fois acheté, c’est parti pour l’aventure sans débourser un euro supplémentaire.

Le jeu est exclusif aux joueurs PC mais Amazon ne s’interdit pas dans l’avenir de sortir l’aventure sur les consoles dernières générations.

Et le dernier coup de cœur

Il s’agit de la sortie la semaine prochaine de la nouvelle Nintendo Switch. Alors attention, je dis nouvelle car nouvel écran Oled et écran plus grand mais elle ne sera pas forcément plus puissante.

La nouvelle Nintendo Switch -

Mais j’en reparlerais plus en longueur dans la prochaine chronique, avec l’une des directrices de Nintendo France, pour faire un point sur cette console qui va s’arracher comme des petits pains en fin d’année.