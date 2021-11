C'est un bel anniversaire que promet Xbox pour ses 20 ans !

2001 – 2021, l’occasion de revenir sur le parcours de cette console qui a réussi le pari, au fur et à mesure des évolutions, de se faire une place de choix dans le foyer de millions de joueurs du monde entier. Nous avons pu interroger Ina Gelbert, la directrice Xbox France, qui se fait très rare dans les médias sur la célébration autour de la console : jeu en ligne, conception, communauté... Découvrez l'interview d'Ina Gelbert par Cédric Ruiz !

Ina Gelbert, la directrice Xbox France

Ina Gelbert revient sur les 20 ans de la Xbox avec Cédric Ruiz Copier

Et cerise sur le gâteau d’anniversaire et la célébration des 20 ans de Xbox : Halo Infinite propose désormais un mode multijoueur avant la sortie en décembre de la campagne de ce jeu, un des bestsellers de la Xbox. Master Chief va une nouvelle fois faire chauffer les manettes des joueurs consoles et PC d’ici quelques jours !

Halo Inifinte propose une version multijoueur

Retrouvez en vidéo la célébration des 20 ans de la Xbox