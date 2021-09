Le Gamescom : la rentrée des jeux vidéos annonce du lourd !

La rentrée, ça concerne aussi les jeux vidéos !

Si la voiture a son mondial de l'auto, le jeu vidéo, lui, à son Gamescom ! Fin août, un salon icontournable depuis 2009 réunis à Cologne en Allemagne près de 350.000 passionnés. Crise sanitaire oblige, il s'est déroulé de manière virtuelle à travers les écrans pour présenter quelques uns des plus gros titres sur consoles et PC :

Death Stranding : une sublime aventure pour ce jeu d'action où vous pourrez prendre le contrôle de l'acteur Norman Reedus (Daryl dans The Walking Dead) ! Le jeu arrive sur PS5, la dernière console de Sony, dans une version améliorée avec davantage de contenus et des graphismes encore plus poussés !

Halo Infinte sur XBos Series S et X : Le nouvel épisode du jeu de tire à la première personne (FPS) qui fête ses 20 ans. Il sort quelques semaines avant Noël, le 8 décembre avec en plus une console spéciale aux couleurs du jeu et une manette pour compléter la série.

Une nouvelle qui est tombé cette semaine !

Vous avez un ordinateur à la maison et vous voulez travailler encore plus vite et du coup vous simplifier la vie ? Le nouveau Windows est arrivé ! Ou plutôt va bientôt arriver puisque Microsoft vient d'annoncer que Windows 11 sera en déploiement dès le 5 octobre. Cerise sur le gâteau, pas besoin de débourser un seul centime puisque c'est une mise à jour qui sera déployée progressivement et surtout gratuitement pour pouvoir être à jour et jouer ou travailler dans les meilleures conditions.

Dans certains pays, jouer aux jeux vidéos n'est pas facile !

Vous pensez avoir du mal à gérer le temps de jeu de vos enfants ? Et bien la Chine a trouvé une solution pour le moins radicale ! Quand on sait que 600 millions de personnes jouent dans ce pays sur Internet, le gouvernement chinois vient d'instaurer une loi pour rendre moins dépendants les jeunes de moins de 18 ans. Le principe étant qu'ils ne pourront jouer que 3 heures par semaine ! Une seule heure de 20h à 21h les vendredis, samedis et dimanches ! Alors bien entendu, il faut être vigilant et raisonnable quant à la consommation d'écrans pour les plus jeunes mais bon.. On a tout de même de la chance en France de pouvoir en profiter qans règles imposées !