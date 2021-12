Les jeux vidéos qui ont marqué l'année 2021

Le week-end dernier n’était pas assez long pour vous parler des pépites sorties au cœur de l’année qui vient de s’achever... Et maintenant que vous avez peut-être un peu d’argent à dépenser après ces fêtes de fin d’année autant en profiter !

Je commence avec ce qui sera pour moi l’un des coups de cœur sorti sur PS5 , PS4 et PC : Kena Bridge of Spirits, avec un jeu d’une beauté dingue ! Si vous êtes des inconditionnels de Zelda, par exemple, vous serez tout de suite dans l’ambiance dans ce jeu d’action bourré d’explorations , d’énigmes et d’aventures qui en font l’un des jeux qui aura marqué pour beaucoup l’année dernière et qui laisse présager surtout des possibilités des nouvelles consoles pour 2022...

Autre phénomène en 2021 les licences et leurs suites très attendues ! Cela aura été une année riche, avec par exemple le très fort Assassin’s Creed Valhalla sorti sur toutes les plateformes et Ubisoft. Il nous promène à travers l’histoire depuis de longues années, et proposait cette fois les Vikings au cœur de cet opus. C'est une réussite avec un vrai plaisir et encore une fois des graphismes et une jouabilité excellente et avec les contenus additionnels.

Assassin’s Creed Valhalla -

Et ce n’est pas encore fini puisqu'en mars prochain, sortira L’aube de Ragnarok qui viendra rajouter une quarantaine d’heures de jeu. De quoi encore se promener dans l’univers nordique de ce Assassin’s Creed Valhalla !

Autre suite cette année, les fameux jeux de tir à la première personne que sont Battlefield avec le dernier né, 2042, qui propose des batailles dantesques de plus de 128 joueurs sur une même carte avec des batailles sur terre mais aussi dans les airs.

Battlefield 2042 -

Il y a eu aussi Call Of Duty avec Vanguard, pour une plongée à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ces deux jeux étant sortis en novembre dernier sur toutes les plateformes.

Call Of Duty Vanguard -

Je n’oublie pas avec Call of Duty de rajouter la sortie de la nouvelle carte du Battle Royale Warzone. Pacific Caldera c’est le nom de la carte qui propose à des millions de joueurs dans le monde entier de s’affronter sur une île qui mélange plage, jungle et même un volcan en plein milieu pour des heures d’affrontement à rager comme il se doit avec sa manette et son casque pour joueur.

Call of Duty Warzone Pacific Caldera -

Et voici quelques jeux indispensables, aussi, pour bien attaquer 2022 !

Sur Nintendo Switch, foncez sur le dernier Metroid Dread qui est une pépite pour les inconditionnels du personnage Samus depuis 1986.

Pour ceux qui aiment les jeux à challenge, Returnal, une exclusivité PS5 est pour vous ! Superbe aventure dans un univers futuriste, et attention, quand on perd une partie, on recommence tout du début ! J'en connais qui ont préféré abandonner tellement le jeu est dur... Mais c'est aussi une expérience unique !

Returnal -

On termine avec Ratchet & Clank Rift Apart, sur PS5 également. C'est une aventure sans défaut, une superbe histoire, un gameplay simple et totalement libre, et surtout qui montre les possibilités de la console avec des graphismes à vous couper le souffle. À ne pas louper si vous êtes passé à côté !

Ratchet & Clank Rift Apart -

En vous souhaitant une bien belle année à tous les joueurs et toutes les joueuses de France Bleu ! Dès le weekend prochain sur France Bleu, les grosses sorties à venir pour 2022...