Quels sont les jeux à glisser sous le sapin ?

J’ai pour vous une petite sélection de ce qui a été le meilleur de cette année 2021 ! Et pour ces fêtes de fin d’année par des jeux pour jouer en famille au coin du feu et c’est vrai qu’il y a quelques pépites , comme par exemple le tout dernier Mario Party Superstars sorti sur Switch qui vous entraînera pour des heures de jeux et de bons moments de rigolade. D'ailleurs France Bleu vous offre une chance de gagner une Nintendo Switch Lite et le jeu Mario Party Superstars !

Cérébrale Académie Bataille de méninges

Autre jeu également sur Switch : _Cérébrale Académie Bataille des méningespour des jeux de réflexions, de mémoire d’analyse qui devraient faire du bien après l’abus des repas de fêtes justement pour se creuser les méninges. Si vous êtes plus traditionnel il y a un incontournable des jeux de plateau adapté en jeu vidéo,Monopoly_, dans sa toute dernière version Madness avec l’univers du jeu agrémenté en plus de quelques bonus dans cette version numérique disponible sur Switch , Pc , Xbox et Ps4 .

Just Dance 2022

J’en termine avec les jeux en famille pour se tester entre génération sur des rythmes de danse, Just Dance 2022 qui est sorti sur toutes les consoles et qui va vous permettre de vous tester sur le dancefloor face à votre belle-mère sur des titres de Dua Lipa ou encore d’affronter mamie et papi sur Don’t stop me now de Queen autant vous dire qu’il y a de quoi se marrer autour des repas en famille ou entre amis

Une petite sélection aussi dans le thème sportif Cédric ?

NBA2K22

Oui cette année 2021 aura été riche en sorti , aussi bien pour les fans de basket avec la NBA et le dernier NBA 2K22 sorti sur toutes les consoles anciennes et nouvelles générations et qui vous promet un mode carrière exceptionnel , un mode en ligne pour affronter d’autres joueurs du monde entier et surtout la licence officielle pour avoir les vrais équipes et les vrais noms des joueurs histoire de pas bouder votre plaisir pour vous prendre quelques instants pour Lebron James .

FIFA 22

Autre sortie sportive on ne pouvait pas passer à côté du dernier Fifa, FIFA 22, lui aussi dispo sur toutes les plateformes et que dire de plus avec l’excellence manette en main, là aussi licence officielle, des tas de modes de jeu différent et surtout le plaisir de monter sa propre équipe et de la faire évoluer au fil des saisons.

Forza Horizon 5

Un petit dernier pour la route et justement côté route c’est sur Xbox et sur Pc qu’il faut s’arrêter avec le dernier Forza sorti cette année Forza Horizon 5 qui avec ces centaines de voitures et autant de parcours vous plongera dans des courses et surtout des paysages sublimes et une bande son qui va vous accrocher à votre manette , que les fans de courses et de voitures sur Playstation soient patients , l’année prochaine un certain Gran Turismo devrait pointer le bout de son nez pour venir concurrencer Microsoft.