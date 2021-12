SAM : les streamers contre la mucoviscidose

De plus en plus d’évènements se passe sur internet aujourd’hui et autour également du jeu vidéo ! C’est le cas de SAM toute la semaine prochaine, le Stream Against Muco, qui comme son nom l’indique viendra en aide pour la lutte contre la Mucoviscidose. Pour nous expliquer ce rendez-vous, Cédric Ruiz a rencontré David Lessert, l’un des membres de l’organisation de l’évènement chez Uniteam. Naissance du projet et programme détaillé, vous saurez tout de cet évènement dans notre podcast et avec l'intégralité de l'interview de Cédric Ruiz :

SAM : Du 13 au 19 décembre

Tout le but de ce Stream Against Muco est de récolter des dons en profitant de la visibilité des personnalités qui rassemblent des centaines de milliers de spectateurs sur leurs chaînes respectives !