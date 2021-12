Solasta Crown of the Magister : le dernier sélectionné pour le prix du Jeu Vidéo France Bleu

Solasta : Crown of the Magister

Déjà le 4ème et dernier jeu de notre sélection en partenariat avec la rédaction de Canard Pc !

Après Humankind, Road 96, et Deathloop voici... Solasta Crown of the Magister , c’est le studio parisien Tactical Adventures qui est aux manettes de ce jeu !

Pour en parler, Cédric Ruiz a décroché son téléphone pour poser quelques questions à Ambroise Garel, l'un des rédacteurs de Canard PC ! Graphisme et ambiance impressionnantes, bonne durée de vie, pour les grands comme pour les petits, vous saurez tout de notre jeu du mois de Décembre dans notre entretien !

Ambroise Garel, rédacteur pour Canard PC Copier

