Organisation, émotions, enfants : pendant le confinement, nos experts vous aident à aller mieux

Comment faire en sorte que la période de confinement se passe le mieux possible ? On est nombreux à se poser des questions que l'on soit célibataire, avec ou sans enfant, en télétravail... Chaque après-midi, France Bleu vous donne la parole pour vous exprimer en compagnie de spécialistes. Psychologues, sophrologues, coachs, hypnothérapeutes, ils répondent à vos questions. Retour sur une semaine de précieux conseils...

Laurence Roux-Fouillet, sophrologue : "Il faut s'occuper."

la sophrologue Laurence Roux-Fouillet - Laurence Roux Fouillet

"La première clé, c'est de structurer son temps et ses journées, que l'on soit en télétravail, avec un conjoint, des enfants, seul, retraité, il va falloir trouver une structure, un cadre, quelque chose de rassurant auquel se raccrocher. On peut pour cela se faire un "corona-planner". On marque bien le jour de la semaine, car tous les jours se ressemblent. On y note les activités de la journée, les cours pour les enfants, un coup de fil à une copine, un jeu de société à faire à plusieurs, une pause e-café ou e-apéro. Autre conseil : il faut s'occuper. On va faire le tour de nos placards et on regarde ce que l'on a. Dans la salle de bain, on retrouve des soins pour le corps, de quoi prendre un bain moussant, c'est pas mal de prendre soin de soi. Dans les placards, on va retrouver de quoi écrire, dessiner, peindre, coudre, tricoter... Dans le garage, on va pouvoir bricoler, fabriquer... On peut prendre comme ça quelques minutes pour couper une matinée ou un après-midi."

Question d'Adeline : "Je suis très angoissée, principalement le soir, je pense à la maladie, j'ai peur d'attraper le virus, et je n'arrive pas à m'endormir..."

Laurence Roux Fouillet : "C'est assez caractéristique des crises d'angoisse de fin de journée. On a moins d'activité physique, de mouvement, donc notre mental prend beaucoup de place. Pour arrêter ces crises d'angoisse, il faut revenir sur des respirations plus lentes et privilégier le temps d'expiration le plus longtemps possible, comme si on soufflait dans une paille. On se sent souvent oppressé, comme si la cage thoracique était bloquée... Si vous faites ces exercices de respiration ça va déjà calmer les angoisses. Et puis, en sophrologie, on utilise beaucoup la visualisation positive. On va aller chercher dans nos souvenirs, on va remobiliser des choses qui viennent de notre passé, qu'on a réellement vécues et qui sont positives ; c'est aussi simple qu'un dîner avec des amis où l'on a beaucoup ri, un weekend agréable, une promenade que vous avez faite, quand vous y repensez aujourd'hui vous réalisez à quel point c'est précieux. On peut faire revenir toutes ces sensations, parce que pour notre cerveau, voir quelque chose ou l'imaginer c'est à peu près la même chose, il renvoie au corps les même réactions, d'où l'idée d'essayer le plus possible de rester sur des images et des intentions positives. "

En résumé : Respirez, occupez-vous les mains et l'esprit, et souvenez-vous des beaux moments !

Saverio Tomasella, psychanalyste : "Nos émotions ont besoin d'être entendues."

Saverio Tomasella spécialiste des hypersensibles - Saverio Tomasella

"Que l'on soit hypersensible ou pas, tous les sentiments peuvent raisonner très fort et se mêler entre eux : la joie, la tristesse, la colère, l'inquiétude, la peur du lendemain, la révolte. On va aussi être très touchés, plus touchés peut-être par des sentiments de reconnaissance ou de gratitude qui sont très positifs. Ce qui est important de rappeler, c'est que la joie ne disparaît pas, malgré la peur et la tristesse. C'est pour ça qu'il faut développer nos relations d'amitié, prendre du temps pour appeler ceux que l'on aime et qui nous manquent, sortir les jeux et les chansons des placards et s'amuser, c'est important. Toute la palette des sentiments est exacerbée pendant cette période, avec plein de sentiments mêlés, et c'est ce mélange qui fait que nos journées sont si singulières."

Marie, auditrice du Nord : "Je me suis rendue compte que si je ne voulais pas entendre mes émotions, ça me gâchait ma journée, alors j'ai pris un cahier, et je laisse venir, une pensée, un rêve, et je laisse aller mes émotions."

Saverio Tomasella : "Vous avez tout-à-fait raison, Marie. Nos émotions ont besoin d'être entendues, c'est la meilleure façon de les accueillir et de les laisser se transformer en nous pour ne pas se laisser envahir. Ecrire est une excellente idée en période de confinement, dans un carnet chaque jour, on note les émotions que l'on ressent. Si on a envie de pleurer, on pleure, c'est excellent pour la santé physique et mentale, ça relâche les tensions et ça permet de passer à autre chose après. Il faut prendre soin de soi pour passer ce temps de confinement, en s’écoutant en écoutant nos émotions, en chantant, en riant, en se reposant, en faisant un peu de gym, en sortant marcher, en fait, il faut prendre tout ce qui nous fait du bien.... "

En résumé : Ecoutez vos émotions, laissez les sortir, écrivez les et faites des choses que vous aimez !

Valérie Roumanoff, hypnothérapeute : "Tout est normal, en apparence, mais rien n'est normal."

l'hypnothérapeuthe Valérie Roumanoff - Astrid di Crollalanza

"La première chose à faire pour rassurer nos enfants, c'est d’être rassurés nous-mêmes. Plus on va se sentir à l'aise, plus ça va être facile pour eux. On parle aussi beaucoup de l'école à la maison. L'idée, c'est de prendre du recul, de dédramatiser cette histoire de devoirs, de considérer l’école et les devoirs comme un jeu, plus on va mettre de choses ludiques, de la joie, de la bonne humeur dans cet apprentissage, plus il sera réalisé rapidement... On peut aussi faire plein d'autres choses avec les enfants, du bricolage, du ménage, c'est l'occasion de profiter de ce temps offert supplémentaire pour instaurer une autre dynamique, faire plus participer les enfants quelque soit leur âge, à la vie de la maison, pour que tout le monde puisse y trouver sa place et s'y sentir bien.

Autre conseil : essayez de préserver le plus possible les enfants des infos, parce qu'elles sont particulièrement anxiogènes. Si vous pouvez les regarder en replay, de façon décalée, c'est mieux pour qu'ils n'aient pas accès à ces informations qui ne sont pas faites pour eux, qui ne sont pas calibrées pour leur cerveau, pour leur âge, pour leur compréhension, ça peut leur faire peur et leur provoquer des inquiétudes. Les questions que se posent le plus les enfants en ce moment, c'est ce qui concerne l'organisation des journées. Ce qui est très curieux, c'est que tout est normal en apparence. On est chez nous, on est en famille, on a à manger, tout est normal, en apparence, et en même temps, rien n'est normal, tout est bizarre puisque les parents sont à la maison, on ne peut pas sortir. C'est ce décalage-là qui est compliqué à comprendre pour les enfants. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle organisation. Puisqu'on est obligés de faire les choses différemment, profitons-en pour changer nos habitudes avec quelque chose de plus joyeux, de plus ludique et de plus participatif. En général, on est toujours pressés, il faut faire manger, prendre le bain, vite, vite, y'a école demain... Là, il n'y a plus cette pression, on a le temps, profitons de ce temps pour observer nos enfants, on profite aussi de leur joie, de leur émerveillement et on en profite nous-mêmes !"

En résumé : pas trop d'infos avec les enfants, on se détend sur les devoirs et on prend le temps de s'amuser tous ensemble !