L’un des moments attendu chaque année, c’est le rendez-vous proposé par les invalides. Cette année, le spectacle s’appelle "1918, la Naissance d'un nouveau monde", le choc de la guerre, l'émotion d'un enfant. Vous serez dans cet endroit magnifique et vous allez plonger dans l'Histoire, celle de la grande guerre grâce à Martin qui se souvient qu'il avait 7 ans en ce mois d'aout 1914. Vous vous laisserez emporter par l'émotion en suivant l'assaut des poilus dans l'enfer des tranchés et vous vibrerez à l'évocation des fameuse gueules cassés, ces hommes dont les visages ont été arrachés par les bombes. Rassurez-vous l’espoir est là aussi avec la fin de cette salle guerre. À découvrir jusqu’à a la fin de cet été et tant que vous serez sur place vous pourrez toujours visiter le dôme en nocturne, c'est impressionnant.

Autre lieu incontournable ; le château de Versailles.

C’est un classique, oui, mais le spectacle des grandes eaux musicales, ce n’est pas toute l’année. Louis XI a voulu de l’eau partout et il a été servi, l’eau est omniprésente dans les jardins dessinés par Le Nôtre. Chaque week-end, les fontaines s’animent comme un véritable ballet deux fois par jour, le matin à 9h et le soir à 19h. Nouveauté : la mise en eau du bassin de Neptune pour que le spectacle soit encore plus gracieux.

Et si vous allez à Versailles et que vous avez un talent pour la photo, le château organise un concours de photos sur Instagram. Alors régalez vous, captez les plus beaux moments et postez vos cliches avec le hashtag #Versaillesreflets.

Le jury sélectionnera 15 photos, les plus belles et conviera les heureux gagnant a une soirée exceptionnelle ou ils pourront visiter le château de manière privée et s’adonner a leur passion photographique.