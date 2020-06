Assistant commercial, horticulteur et serveur

L'entreprise Atelier Peintures & Matières à Marlenheim (67) recherche

- son/sa futur(e) Assistant(e) commercial(e) en CDI à temps plein à pourvoir de suite

Missions: - Le suivi des relations commerciales: accueillir les clients et les orienter. - Planification des rendez-vous. - Gestion et suivi des réseaux sociaux professionnels internes (dossiers photos des réalisations). - La gestion administrative courante: concevoir et améliorer les documents, classer et archiver les documents, gérer le quotidien de l'entreprise (dossiers chantiers, commandes,...). - Le suivi administratif du chantier: transmettre les offres commerciales, être soutien dans les commandes des fournisseurs, suivre les factures fournisseurs et clients, relancer les impayés.

Profil : De formation Assistant commercial / Direction, il est nécessaire de justifier d'une expérience similaire dans le domaine du bâtiment et une connaissance de la décoration intérieur serait appréciée. Aptitudes rédactionnelles exigées. Maîtrise du Pack Office (Word, Excel & Power Point) ainsi que du logiciel BatiGest souhaitée. Rigoureux(se), pro actif(ve), doté(e) d'un bon relationnel et autonome seront des qualités attendues pour ce poste. Rémunération à définir selon expérience.

Pour répondre à cette offre d'emploi, merci d'adresser son CV et lettre de motivation à contact@atelier-peintures-matieres.fr

___________________________________

Sonnendrucker Horticulteur à Brumath (67) entreprise de serres de production répartie sur 3 sites dans le Bas-Rhin recherche

- un horticulteur H/F en CDI à temps plein à pourvoir de suite

Les principales missions consisteront à la préparation des commandes, la participation à la production et l'entretien des serres.

Rémunération selon expérience

Contacter Laurent Sonnendrucker impérativement par téléphone au 03 88 51 18 05

________________________________

Afin de renforcer son équipe, Le Salerno restaurant pizzéria à Hésingue (68) recherche

- Un serveur ou une serveuse en CDI à temps complet et le poste est a pourvoir de suite.

sérieux, dynamique, professionnels et passionnés, sachant travailler dans le respect du client et son équipe.

envoyez vos CV à l'adresse suivante : restaurant.salerno@gmail.com ou appeler au 03.89.67.60.90