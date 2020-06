De nombreux postes à pourvoir dans la région

Une boulangerie à Ensisheim (68) recrute

- un vendeur/vendeuse en CDI à temps plein

Vous serez en charge de la mise en rayon et de la vente des produits fabriqués sur place ainsi que de l'entretien de la surface de vente. Vous devez être souriant(e) ponctuel(le) autonome, rigoureux(se), avoir le sens du contact et savoir travailler en équipe. Horaires à définir lors de l'entretien.

Si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à boulangerieheiligenstein68110@gmail.com

L'entreprise Alsace Pro Pose à Zutzendorf (67) recrute

- un(e) zingueur(se) qualifié en CDI à temps plein

Vos missions concerneront la pose de gouttières, les habillages de cheminée et planches de rives, et tout autres travaux de zinguerie pouvant être réalisés sur toiture aussi bien en neuf qu'en rénovation. Vous intégrerez une équipe dynamique composée de couvreurs et de charpentiers.

Permis B exigé Salaire selon expérience Mutuelle Tickets restaurant

Vous pouvez nous contacter au 03.88.09.64.82 ou nous transmettre votre candidature par mail alsace.pro.pose@gmail.com

La société D3E solutions à Obenheim (67) recrute

- un valoriste-trieur en DEEE (Déchet d’Équipement Électrique et Électronique) H/F en CDI à temps plein

Vous assurerez le chargement et déchargement des véhicules avec port de charges lourdes. Conduite de véhicules et/ou assistance des chauffeurs, guidage, repérage des itinéraires. Vous réceptionnerez le matériel à l'entrepôt.

Concernant le tri des DEEE, vous identifierez, trierez, listerez et rangerez le matériel selon des critères définis, vous démonterez les appareils, vous identifierez et trierez les composants et matières résultant du démontage, vous effectuerez le conditionnement du matériel.

Pré-requis pour le poste : Apprécier les activités manuelles.

Conditions de travail : Travail dans l'entrepôt, dans l'atelier et à l'extérieur, station debout courante. Port de chaussures de sécurité, de masque, de vêtements de travail et d'équipements de sécurité fournis par l'entreprise.

Envoyer CV par mail : contact@d3e-solutions.fr