Des apprentis, un boulanger, un ouvrier paysagiste et un ouvrier viticole

ce sont vos offres d'emploi du jour dans la région

L’enseigne TREFLE VERT, groupe de 11 jardineries localisées en Alsace, recrute pour ses enseignes de : eschau (67) , Sélestat (67), Benfeld(67) Colmar (68), Munster(68), Thann(68), Sausheim (68) et Saint Louis (68) pour la rentrée de septembre 2020 :

- DES APPRENTIS(ES) H/F

En BAC PRO Technicien-Conseil vente Univers Jardin ou en Animalerie ou en BTS Technico-Commercial en végétaux d’ornement.

En collaboration avec les CFA de ROUFFACH (68), WINTZENHEIM (68), OBERNAI (67) et VALDOIE (90)

Candidatures à adresser à TREFLE VERT - 10, rue Lavoisier - B.P. 1207 - Z.I. Nord - 68012 COLMAR ou info@treflevert.fr

_____________________________

Boulangerie à Monswiller (67) recherche

- un(e) boulanger(e) H/F en extra ou auto-entrepreneur.

Si interressé(e), contacter le 06 88 45 39 43

______________________

Société La Belle épine à OSTWALD (67), recherche

- une ou un ouvrier paysagiste pour la partie création en CDI à temps plein

Les travaux à effectuer sont l'aménagement des espaces verts, clôtures, pavage, dallage, terrasse, contours de piscine...

Expérience demandée dans un poste similaire. Permis B souhaité. Poste évolutif rapidement en fonction de la motivation et du profil. Possibilité d'évolution en tant que CHEF d'EQUIPE.

Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à LA BELLE EPINE 2 rue Théodore Monod 67540 OSTWALD Tél 0388662839 http://www.belle-epine-paysagiste.fr/

_____________________________

Le Chateau d'Orschwihr recrute pour un client secteur de Orschwihr /Thann (68)

- un OUVRIER TRACTORISTE VITICOLE (h/f) pour un poste en CDI

Vous serez en charges de Travaux dans les vignes.

Vous êtes à l'aise avec les différents engins et outils qui peuvent être utilisé sur un domaine viticole

Poste à pourvoir dès que possible. Permis B exigé pour la conduite de tracteur viticole et les déplacements, un permis BE (EB) et un certyphito à jour sont un plus.

Vous aimez le métier de la vigne et souhaitez intégrer une entreprise dynamique. Vous pouvez nous contacter au 06 18 02 32 00 ou par mail à contact@chateau-or.com