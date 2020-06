Secrétaire/comptable, magasinier-vendeur, pâtissier et boucher

Concessionnaire VALTRA GROUPE AGCO leader mondial en MACHINES AGRICOLES à Mommenheim (67) recrute

- un secrétaire/comptable (h/f) à Temps plein à 39h à pourvoir de suite ou à convenir

Qualités professionnelles Adaptation Rigueur Sens de l'organisation Sens de la communication Connaissances de base en comptabilité générale exigées BAC ou BTS Comptabilité/Gestion

Poste évolutif

- un magasinier-vendeur H/F au comptoir en pièces de rechange pour machines agricoles à 40h/semaine Poste à pourvoir de suite ou à convenir

Poste pouvant convenir à un débutant ou une personne en reconversion professionnelle

Formation interne à l’entreprise

Vous assurez les activités de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, d'accessoires, des produits et assurez les inventaires. Vous délivrez les pièces pour l'atelier. Vous effectuez les commandes et gérez les réapprovisionnements. Vous recevez, conseillez et servez les clients. Vous avez le sens de l'accueil et du service client. Vous avez un esprit d'équipe et un goût prononcé pour le relationnel. Vous êtes dynamique, rigoureux et motivé.

faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV par email Ou par courrier à BAS-RHIN MOTOCULTURE BRM A l’attention de Madame Martine CONRATH 29 A Rte de Haguenau 67670 MOMMENHEIM Email : bas-rhin.motoculture@wanadoo.fr

________________________________

Boulangerie/pâtisserie située à Wittenheim (68) recherche

- un pâtissier(e) à temps complet (horaire à convenir) en remplacement d'un arrêt maladie.

Poste à pourvoir tout de suite.

Motivé(e), sérieux, ponctuel(le) et autonomie sur le poste demandé.

Merci de contacter Mr Gutknecht au 06.76.28.51.84 ou au 03.89.52.71.89 entre 8h et 13h.

________________________________________

Lucien Doriath, Producteur de Foies Gras Alsacien à Soultz les Bains (67) recherche pour renforcer l'équipe

- un(e) boucher-charcutier(H/F) à 35h/semaine en CDD

Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

Découper les carcasses, les pièces de canard et les préparer (désossage, parage, …). Répartir les morceaux selon leur classification et leur nature. Participer à la transformation froide et chaude (charcuterie, plat cuisiné, spécialité etc…) Assurer la traçabilité de nos productions Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux.

Merci d'envoyer CV +LETTRE DE MOTIVATION par email à l’adresse suivante : info@lucien-doriath.fr avec la référence Candidature "Boucher" en objet de votre mail