Un chauffagiste, un chargé d'affaires technique et un technicien outillage

ce sont vos offres d'emploi du jour dans la région

En pleine extension d activité, la société de chauffage FARIA SAV à Schwobsheim (67) recrute

- un chauffagiste H/F capable d assurer la maintenance annuelle des chaudières gaz et fioul. Mais également des dépannages

Vous intégrerez une équipe sympa et dynamique. Pas d astreinte les week ends. Panier repas + salaire evolutif + vehicule de fonction + congés annuels + mutuelle, ....

Secteur d activité : Marckolsheim, colmar, selestat, vallee de ville,

Contactez nous au 03 88 92 59 77 ou faria-sav@orange

___________________________

La société GRAF spécialisée dans le domaine de l’eau (eau de pluie – assainissement) à Dachstein (67)recrute

- un chargé d'affaires techniques H/F en CDI à temps plein

Rattaché(e) au responsable de notre bureau d’étude, vous serez en relation permanente avec nos clients revendeurs TP, matériaux et spécialistes assainissement.

Vos missions seront : - La réalisation d’études selon les projets de nos clients (assainissement, bassins de rétention, récupération eau de pluie) - La mise en service et le dépannage de nos produits (par assistance téléphonique et terrain) - La formation de nos clients et de nos personnels - La mise à jour des documents techniques

De formation technique (Bac+2) et ayant acquis une première expérience dans le domaine de l’eau, vous maîtrisez impérativement les logiciels de bureautique, la pratique de la langue Allemande et du logiciel AUTOCAD seront des atouts supplémentaires.

Le poste est basé à DACHSTEIN-GARE.

Merci d’envoyer votre CV avec lettre de motivation et photo à l’attention de : GRAF DISTRIBUTION S.A.R.L. Mr. Dominique LACOMBE par e-mail : info@graf.fr ou ruch@graf.fr

_____________________________

Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour l'un de ses clients, une industrie de renom à Duppigheim (67) recrute

- un Technicien Outillage H/F - CDI à temps plein.

Rattaché(e) au Responsable du bureau d'études outillage, vous serez principalement chargé de concevoir et définir la réalisation des ensembles et sous-ensembles outillage sur les logiciels Siemens NX 12 et Teamcenter 12 (en termes de CAO, mise en plan, nomenclature, etc.)

une personne issue idéalement d'une formation dans le domaine de la conception mécanique de type, BTS/DUT, avec une expérience de 5 ans minimum au sein d'un bureau d'études. Des bases en anglais seront appréciées pour les échanges avec les filiales. Si ce poste vous intéresse, merci de postuler directement en ligne.Pour faire la différence : www.springfrance.com !