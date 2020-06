un chef de rang, un conducteur routier, un cuisinier et un magasinier

ce sont vos offres d'emploi du jour dans la région

Le restaurant Il Girasole, restaurant de cuisine italienne à Strasbourg cherche, pour compléter son équipe de salle

- un(e) Chef de rang

Nous recherchons un(e) candidat(e) passionné(e) et rigoureux(se) qui saura accompagner et faire grandir l'équipe.

Si vous partagez les valeurs d'une équipe à taille humaine valorisant la proximité des relations avec ses collaborateurs, ses clients, et que vous avez à cœur de partager la passion de votre métier, faites-nous suivre votre candidature par mail lucas.thiriot@gmail.com

______________________________

Une société de transport à Haguenau (67) recrute

- un Conducteur routier permis EC H/F en tautliner

Régional avec ou sans découchés - Zone Longue départ à la semaine Domiciliation 67 ou 57 54 Prise de poste à convenir

Candidatures par mail à adresser Jonathan LEDIG : info-tfs@orange.fr

__________________________

un restaurant atypique au sein d'une concession moto "Univers Motos Quads" à Souffelweyersheim (67) d'une Capacité de 30 à 45 couverts recrute

- un chef cuisinier H/F en CDI à temps plein

Profil jeune, dynamique et motivé pouvant apporter une touche d'originalité, de créativité culinaire. Les horaires de travail sont de 8h à 14h tous les jours sauf le dimanche. Le restaurant est fermé le soir.

envoyer CV et lettre de motivation sur accueil@umq.bike

________________________

DME entreprise à taille humainequi fabrique et distribue du matériel de nettoyage manuel industriel à Wittelsheim (68) recrute

- un magasinier H/F en CDI à temps plein à pouvoir immédiatement

Les missions du poste : Le magasinier exécute des opérations de réception, de contrôle, de mise en stock, de préparation de commandes et d'expédition de marchandises, selon les procédures qualité, règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais en vue d'assurer la bonne tenue du service.

Votre profil : Vous justifiez d'expériences sur un poste similaire. Idéalement, vous êtes titulaire des CACES 1, 3, 5. Rémunération brute annuelle : 25K €.

Retrouvez nous sur notre site : www.dme.fr et n’hésitez pas à nous envoyer dès maintenant votre CV par mail à j.hurst@dmefrance.co