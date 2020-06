Un conducteur poids lourd, un attaché administration hospitalière et un aide médico-psychologique

ce sont vos offres d'emploi du jour dans la région

Transports TAGLANG à Obernai (67) recrute

- Un Conducteur Poids Lourd Régional H/F en CDI à 45H

Vous serez amené (e) à effectuer toutes les tâches polyvalentes liées au transport régional de toutes marchandises au départ de Strasbourg.

Prise de poste à Obernai.

Permis EC Exigé avec 2 ans d'expérience de conduite + FIMO ou FCOS

Salaire : 2.111 € bruts par mois + Frais de route

CV à Mme Audrey HALTER à l’adresse mail suivante : a.halter@transportstaglang.fr

______________________________________

Maison de retraite de Mutzig (67) recrute

- Un Attaché d'administration hospitalière H/F en CDI à 39H, Statut "Cadre"

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur, l'Attaché d'administration hospitalière (AAH) H/F est en relation étroite avec ce dernier ainsi qu'avec le personnel d'encadrement et administratif de l'établissement, les services de soins, les autorités de tutelle, et ses homologues d'autres établissements et les services de la Trésorerie.

Vous serez chargé(e) de la gestion financière de l'établissement, de la gestion des admissions. Vous encadrerez le service administratif constitué de 3 personnes et le service technique. Vous participerez également à la préparation des instances et à la démarche qualité.

Expérience exigée de 5 Ans en Etablissement de Santé ou Médico-Social

BAC + 5 en Santé Secteur Sanitaire exigé (EHESP)

Salaire Grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière

CV à Mme La directrice à l’adresse mail suivante : directeur@hopital-mutzig.fr

_________________________________________

Établissement Oberlin, Centre de Rééducation de Jeunes Enfants à La Broque(67) recrute

- Un Aide médico-psychologique ou Aide-Soignant ou Infirmier H/F en CDD 3M à 35H

Sous l'autorité de l'équipe de direction et conformément aux valeurs associatives et aux axes du projet d'établissement, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans l'une des trois fonctions.

Vos Mission : Prise en charge individuelle d'une adolescente nécessitant une attention particulière et privilégiée constante Mettre en œuvre des actions socio-éducatives et d'animation

Vous travaillez en horaires de journée, weed-end compris. 2 postes sont à pourvoir dans le cadre de ce recrutement.

Expérience exigée de 6M en qualité d'AMP, AS ou Infirmier_ère 5 Ans en Etablissement de Santé ou Médico-Social

CAP ou BEP d'AMP ou AES ou DEAS et BAC +3 / +4 (Diplôme d'Infirmier_ère)

Salaire : Grille de salaires de la Convention Collective 66. (CCN66)

CV à Mme CELIA RUCH à l’adresse mail suivante : me@etablissement-oberlin.fr