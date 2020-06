Un zingueur, un installateur chauffage et un mécanicien automobile

Dans le cadre du développement de l'entreprise Alsace Prop pose à Obermodern-Zutzendorf (67), on recrute

- un(e) zingueur(se) qualifié H/F en CDI à temps plein

Vos missions concerneront la pose de gouttières, les habillages de cheminée et planches de rives, et tout autres travaux de zinguerie pouvant être réalisés sur toiture aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Vous intégrerez une équipe dynamique composée de couvreurs et de charpentiers.

Permis B exigé Salaire selon expérience Mutuelle Tickets restaurant

Vous pouvez nous contacter au 03.88.09.64.82 ou nous transmettre votre candidature par mail alsace.pro.pose@gmail.com

______________________________

La société Diebold spécialisé en chauffage à Hohfrankenheim (67) recrute

- un installateur en chauffage et sanitaire H/F (poste à pourvoir de suite) en CDI à temps plein

Permis B obligatoire

Salaire à convenir selon expérience

Dialecte et expérience minimum de 2 à 5 ans souhaités

Bonne mutuelle (PRO BTP) Paniers repas Habits fournis par l'entreprise et lavés par une société

Vous serez amené à intégrer une équipe en installation thermique (CVC) et occasionnellement, vous participerez à la mise en oeuvre de salle de bains (clé en mains) .

Qualités requises : - être autonome et rigoureux - avoir l'esprit d'équipe - être polyvalent

Si ce poste vous intéresse, merci de postuler sur la page recrutement de notre site internet https://chauffage-diebold.fr/recrutement/, ou envoyez-nous votre CV à l'adresse mail suivante : gdiebold@chauffage-diebold.fr

_______________________________

First Automobile, spécialisé en véhicule de Sport, Prestige et Collection à Vendenheim (67) recrute

- un Mécanicien / Technicien / Réceptionniste automobile H/F, polyvalent, amoureux et passionné par les belles mécaniques automobiles de sport, de prestige et de collection (plus spécialement Porsche / Ferrari) en CDI à temps plein

Vous êtes un très bon mécanicien, sérieux, compétent, bien organisé et débrouillard pour un travail polyvalent et varié. Vous avez minimum 3 / 4 années d’expérience et de pratique.

Une connaissance parfaite de l’allemand oral est obligatoire, le permis de conduire (en vigueur avec des points) et le permis remorque serait apprécié.

Envoyer votre CV, lettre de motivation à : jean-claude@first-automobile.com