Une aide en restauration, un assistant commercial, un marbrier et un carreleur

Le café de l'opéra à Strasbourg recherche en urgence du personnel pour la salle et la cuisine avec un peu d'expérience

Envoyer votre cv à : david@cafedelopera.fr

_________________________

APPUI RH recrute pour SCHAAL, Chocolatier des Chocolatiers,

- un Assistant Commercial Grands Comptes H/F en CDI à temps complet à Geispolsheim (67)

Description du poste:• Assurer le suivi administratif des dossiers (transport, devis, propositions, commandes, statistiques,…).

• Suivre la relation client au quotidien (écoute, découverte, échange,…).

• Gérer un portefeuille dédié de clients Grands Comptes (Chaîne de détaillants, Distributeurs, Industriels,…).

• Gérer des dossiers techniques (produits spécifiques,…) en relation avec les autres services de l’entreprise (développement, planning, production, contrôle de gestion).

• Aider à la préparation des rendez-vous effectués soit par le Responsable Grands Comptes, soit par le DG.

• Assurer un reporting de l’activité auprès de la Responsable du Service Commercial

Vous serez polyvalent sur l’ensemble du service.

Profil:Votre formation de type BTS NRC/ Assistant manager associée à 3 années d'expérience dans la gestion de clients Grands Comptes vous permettent d'être à l'aise sur ce type de poste.

Vous bénéficiez d'un excellent tempérament commercial. Vous faites preuve d’aisance relationnelle et d’un sens développé de la satisfaction clients.

Vous êtes amateur de chocolat ?

Envoyez votre candidature par mail à c.aguilar@appuirh.fr

_____________________________

Mayer Henri Le marbrier, entreprise artisanal à Traenheim (67) recrute

- un aide de préférence marbrier H/F ayant des notions dans la pierre, marbre, granit

- un carreleur H/F qui aurait un minimum d’expérience professionnelle et connaîtrais le marbre

L'entreprise ne fait pas de funéraire, que du marbre de décoration : ponçage des sols, granit, Terrazzo, béton… rénovation d’escaliers, cuisine ….

Les chantiers se situent sur Strasbourg et alentour, le départ s’effectue de Traenheim ( permis indispensable)

pour postuloer joindre le 0388503739 si répondeur laisser un message nous donnerons suite ou par mail : mayer.henri@cegetel.net