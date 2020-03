Voilà une recette de Tartelette aux agrumes & sa ganache montée au citron

Avant de retrouver Christophe Hay, chef invité de l'émission Top Chef sur M6 le mercredi 25 mars prochain, voici sa proposition à déguster dès le 19 mars :

Tartelette aux agrumes & sa ganache montée au citron

A la fois fruitée et acidulée, voilà une recette rafraîchissante que vous allez réaliser avec facilité grâce aux astuces cuisine du chef !

Retrouvez les univers gourmets et gourmands de Christophe Hay et Aurélien Largeau en rendant visite à leurs établissements, "la Maison d'à côté" à Montlivault et "la Table d'à côté" à Ardon"