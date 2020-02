LA recette de la tarte aux pommes de mamie !

Cette recette de tarte aux pommes, Teddy Bougoin la tient de sa grand-mère !

Les recettes de nos mamies nous ont laissé des souvenirs impérissables !

Dès le 13 mars, retrouvez celle qu'a transmise sa grand-mère au petit Teddy !

Teddy Bougoin, est aujourd'hui maître restaurateur et chef du restaurant "l'Agylien" à Saint-Ay et il rend hommage à celle qui lui a transmis cette recette de tarte aux pommes

Entre souvenirs gourmands de l'enfance, joie du goût retrouvé et émotion, suivez pas à pas ses conseils et réalisez cette tarte croustillante et fruitée, un régal !

