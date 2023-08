Corderie, billards, globes terrestres : les métiers rares de l'artisanat

Cordes, billards, baby-foots, armures ou encore globes terrestres... Découvrez les métiers de l'artisanat rares d'autrefois qui existent toujours en France.

Certaines activités artisanales se font de plus en plus rares en France, mais ces artisans, peu nombreux, constituent un véritable patrimoine de nos savoir-faire. Loïc Ballet vous propose un tour d'horizon des métiers d'artisanat rares, souvent héritages de nos ancêtres, à découvrir et à faire perdurer dans le temps.

Au programme de cette émission, la dernière corderie artisanale et traditionnelle au long, la fabrication de billards et de baby-foot et le métier de batteur d'armures :

Stéphane Assolari dirige la Corderie Palus , la dernière corderie artisanale et traditionnelle au long. Ouverte en 1908 par Alphonse Pierre Palus, Compagnon Cordier, cette entreprise familiale conserve ses racines corréziennes et perpétue la traditionnelle technique des cordages "au long". L'entreprise travaille les fibres naturelles comme le chanvre, le sisal, le jute ou encore le coton tout autant que les matériaux modernes tels que le polypropylène ou le polyamide.

Laurent Pierre est dirigeant de la marque René Pierre qui fabrique des billards et des baby-foot. À la fois héritière de la tradition des maîtres billardiers et des grands créateurs de mobilier, la marque René Pierre occupe une place à part dans l’univers du billard. Depuis 1952, René Pierre et ses descendants sont fiers de créer des billards français et américains, ainsi que des baby-foot. Dans l’usine René Pierre, on retrouve donc des ébénistes et menuisiers travaillant le bois et le façonnant dans le but de créer un billard de qualité, de la création du modèle à la livraison. Tapisserie, mécanique, menuiserie, ébénisterie, tapisserie, peinture ou travail de la pierre... Un billard nécessite jusqu'à 100 heures de travail.

Georges Jolliot est batteur d'armures médiévales à Montels. Comme les armuriers au Moyen Âge, il fait perdurer le savoir-faire millénaire de la forge. Il construit des armures d'A à Z qui pèsent jusqu'à 25 kilogrammes. Ses créations sont autant destinées aux cavaliers de spectacles médiévaux qu'aux amateurs de reconstitution historique.

Alain Sauter travaille dans une manufacture de globes terrestres à Besançon, Globe Sauter & Cie à Besançon. C'est l'une des dernières manufactures en Europe à créer des globes entièrement à la main.

Stéphane Assolari, Loïc Ballet et Laurent Pierre © Radio France

La corde artisanale dans "L'atelier de nos talents" © Radio France