De l'artisanat à l'industrialisation, l'art de la dentelle

La dentelle est un patrimoine qui témoigne de notre histoire et du savoir-faire de nos artisans. Des confections à la main du XVIe siècle à l’industrie dentellière contemporaine, "L'atelier de nos talents" vous offre un panorama sur cet art qui respire la passion.

L'histoire et les techniques de la dentellerie sont à l'honneur de "L'atelier de nos talents"

Des artistes minutieux sont mis à l'honneur... Les artisans de la dentelle. En soie, lin, nylon ou encore en fibres, la dentelle est un tissu extraordinaire qui se manie avec un savoir-faire précis et qui fait appel à la créativité. C'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que la dentelle connaît son âge d'or. Aujourd'hui industrialisées, les méthodes ancestrales de la dentelle sont toujours maîtrisées et transmises par une poignée d'artisans d'exception dans nos territoires.

Pour cette émission, Loïc Ballet reçoit ses invités :