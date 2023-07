Broderies, boucle de ceinture, dentelle et boutons ornent nos vêtements depuis des siècles. Nathalie Helal en retrace l’histoire et les usages en compagnie d’une dentellière-brodeuse, d’un boutonnier et de la commissaire d’une exposition consacrée à l’art du paraître aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Probablement d’origine vénitienne aux XVIe et XVIIe siècles, la dentelle est aujourd'hui un symbole de luxe dont certaines maisons de haute couture perpétuent ce savoir-faire ancestral. Dès le XVIIe siècle, la dentelle est utilisée dans le costume masculin et féminin, mais au XIXe, Napoléon Ier la fait exclure du vestiaire des hommes pour ne la conserver que dans celui des femmes.

Qu’elle soit de Calais, d’Alençon ou encore de Chantilly, la production de dentelle était réalisée dans de nombreuses régions françaises. Au crochet, à la main ou à l’aiguille, les différentes techniques de fabrication de la dentelle sont toujours utilisées pour produire toute une variété de style.

Quant aux boutons, naguère réservés aux vêtements masculins et fabriqués à partir de matériaux aussi variés que l’ivoire, la nacre, les pierres et les métaux, précieux ou non, ils peuvent aujourd’hui encore constituer les pièces originales d’un vêtement de luxe ou de haute couture.

En compagnie de ses invités, Nathalie Helal présente l’histoire de la dentelle et des boutons, intimement liée à celle des vêtements. Elle nous en explique les différentes étapes de fabrication et nous explique en quoi ces pièces peuvent apporter une touche d’originalité et de luxe aux vêtements d’hier et d’aujourd’hui.

· Valérie Durand est dentellière-brodeuse. Passionnée par la dentelle et la broderie, elle suit toutes les étapes pour se former à cet artisanat, et en 2019, elle obtient le titre de Meilleure Ouvrière de France et devient, dans le même temps, responsable de l’ Atelier-Conservatoire national du Point d'Alençon , à Alençon dans l'Orne.

· Anne Camilli est co-commissaire de l’ exposition « Séduction et pouvoir, l’art de s’apprêter à la cour » , qui se tient au Domaine royal du château de Marly. Une exposition consacrée à l’art du paraître aux XVIIe et XVIIIe siècles, et notamment aux perruques, maquillage, bijoux, parfums, dentelles, et objets de poche et de galanterie, ainsi qu'aux broderies et rubans qui ornent alors les costumes.

· Aymeric Le Deun est boutonnier dans son propre atelier à Paris. Après avoir travaillé dans des maisons de prêt-à-porter de luxe, il s'est lancé dans la fabrication et dans l'ornement de boutons. Passionné par l'art, il s'est focalisé sur la création de pièces originales en utilisant des tissus, des fourrures ou du cuir.