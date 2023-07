Du bouquet au parfum

Quoi de mieux que des fleurs, en bouquet et en parfum, pour ce début d’été ? Compositions florales, histoire et création de parfums : Nathalie Helal reçoit trois experts, Jean-François Boucher, Olivier Quiquempois et Francis Kurkdjian.

Les bouquets de fleur et les parfums enchantent notre quotidien : "L'atelier de nos talents" reçoit ceux qui savent composer les plus beaux bouquets et créer les parfums les plus subtils © Getty - Oleg Breslavtsev

Les fleurs, on aime les regarder, dans la nature, dans nos jardins, ou en bouquet à la maison : elles embellissent le quotidien par la seule magie de leurs couleurs, de leur beauté et de leur parfum. Celui des roses, du jasmin, des violettes, comment y résister ? Or, certains nourrissent une passion telle pour les fleurs qu’ils en ont fait leur métier, et Nathalie Helal reçoit trois d’entre eux pour ce premier Atelier de nos talents : Jean-François Boucher, Olivier Quiquempois et Francis Kurkdjian. Jean-François Boucher est scénographe floral et responsable de l’ atelier floral du château de Chenonceau . Il nous raconte son parcours, qui l’a mené de fleuriste dans l’entreprise familiale au titre de Meilleur ouvrier de France fleuriste en 2000, il nous explique aussi son travail, le travail de préparation des compositions florales qui doit se faire impérativement avant l’arrivée des premiers visiteurs du château, et nous présente l’atelier floral du Chenonceau, unique en France, qui fut créé par Laure Menier il y a 25 ans. Les fleurs, ce sont aussi les effluves qu’elles dégagent : le parfum est ainsi la passion d’Olivier Quiquempois, Conservateur du Musée international de la Parfumerie à Grasse , qui nous relate l’histoire du parfum, notamment à Grasse. Francis Kurkdjian, lui, est créateur de parfum, et raconte comment, à 24 ans, il a composé son premier parfum, Le Male , de Jean Paul Gaultier, best-seller international. Il a ensuite choisi de créer son atelier de parfum sur mesure ( Maison Francis Kurkdjian ), à contre-courant de la vague de démocratisation du parfum, sans cesser de mettre son savoir-faire et sa sensibilité au service de grands créateurs de mode (Rick Owens, Hedi Slimane, Riccardo Tisci, Alber Elbaz ou John Galliano) ou de maisons comme Dior, Guerlain ou Saint-Laurent.