En selle !

L’équitation est aujourd’hui un sport et une activité de loisir largement répandus, dont l’équipement porte la marque d’une longue tradition. Selles, sangles, bottes, casques : Nathalie Helal nous invite à découvrir les étapes de leur fabrication.

L’équitation est aujourd’hui le troisième sport olympique en nombre de licenciés en France : on compte près de 2,3 millions de cavaliers, professionnels ou le plus souvent occasionnels.

Pourtant, avant de devenir un sport et un loisir, l’équitation a longtemps été circonscrite au monde militaire et elle est issue d’une longue tradition d’enseignement des écuyers, que le Cadre noir de Saumur a su préserver. Selles, bottes, sangles, casques, étriers, rênes : l’équipement des cavaliers et des cavalières est ainsi très lié à cette tradition que de rares mais talentueux artisans perpétuent encore de nos jours.

Nathalie Helal nous emmène à leur rencontre pour nous faire découvrir le travail incroyable que requiert la fabrication d’une selle ou d’une paire de bottes sur mesure destinée aux meilleurs cavaliers. Elle nous ouvre également les portes du Cadre noir de Saumur, l’antre de l’équitation de tradition française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2011.

Yann Madec est cadre chez Antarès Sellier France , mais également cavalier : « À cheval depuis mon plus jeune âge, mon père travaillait dans un haras national. Le virus m’a contaminé très tôt ». L'entreprise, basée à Saintes en Charente-Maritime, fabrique des selles sur mesure de cuir français. Il nous présente les différentes étapes, depuis l'arrivée du cuir brut dans l'atelier jusqu'à l'élaboration d'une selle dans le respect de la tradition.

Joël Albert , lui est bottier à Saint-Hilaire-Saint-Florent (près de Saumur), et travaille avec le Cadre Noir. C'est le dernier artisan bottier équestre en France, et la référence des artisans bottiers. Il a chaussé les tout meilleurs cavaliers. « J'ai le plaisir d'avoir, depuis 31 ans, des cavaliers qui disputent les Jeux olympiques dans les disciplines équestres, avec mes bottes. »

Nathalie Helal reçoit également Patrick Pratlong, écuyer et responsable des moyens équestres du Cadre Noir de Saumur . Il est un spécialiste du travail aux longues rênes. « C’est un outil qui permet d’améliorer la qualité de locomotion et de dressage d’un très jeune cheval, mais aussi celle des animaux plus âgés qui ont des difficultés à s’y plier avec le poids du cavalier », explique celui qui a revêtu la tenue noire en 1999. Culotte de cheval, botte, tunique, lampion, épaulettes, cravache à trois viroles et éperons dorés : tous les écuyers la portent les soirs de représentation.