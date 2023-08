Entre tradition et innovation : les secrets des fabricants d'instruments de musique

Instrumentistes, luthiers, ils nous procurent et nous permettent de faire de la musique. Tour d’horizon des artisans et des fabricants qui façonnent nos instruments de musique en compagnie de Loïc Ballet.

La fabrication d’instruments de musique est un art délicat. Ces artisans d’exception façonnent le bois, le métal et de nombreuses matières, pour créer des instruments uniques. Dans leur atelier, ces chefs d’orchestres créateurs conçoivent, fabriquent, restaurent et réparent des instruments en alliant minutie, créativité et maîtrise technique.

Tous les instruments demandent une attention particulière. Certains doivent passer entre plusieurs mains avant de pouvoir faire résonner leurs sons mélodieux à l'image de la fabrication d'un accordéon nécessitant au moins 10 métiers ! Ebénisterie, peinture, mécanique, montage, accordage... Un grand nombre de pièces spécifiques sont nécessaires à la fabrication d’un accordéon Maugein. Plus de 3 500 pièces pour un instrument d’étude et de 7 000 à 7 500 pour un accordéon de bal.

Un accordéon de la manufacture Maugein © Radio France

Dans ce monde de la musique, cithare, guitare électrique, accordéon et boite à musique accompagnent Loïc Ballet et ses invités pour une émission consacrée à l’histoire de ces instruments.

- Richard Brandao est Directeur de Maugein, manufacture d’accordéon & d’harmonicas à Tulle (Corrèze). La manufacture est née en 1919. À l'origine, 3 frères qui dès 1924, prennent la première place dans la production française d'accordéons. Ils connaîtront l'âge d'or et leur réputation deviendra internationale. La seconde guerre mondiale vient mettre à mal l’activité. Les ouvriers Maugein sont, soit mobilisés, soit réquisitionnés pour la manufacture d’armes de Tulle. Après les années de guerre, l'entreprise connait diverses périodes de développement ou de régression des ventes. En 2014, Richard Brandao prend la tête de l'entreprise avec la volonté de renouer avec la modernité des débuts, d’étendre le territoire de la marque patrimoniale bien au-delà de l’accordéon et de porter haut les couleurs et les sons de Maugein en France comme à l’étranger. Depuis 2007, elle est considérée comme entreprise du Patrimoine Vivant.

- Blaise Rodier est le fondateur associé de Wild Custom Guitars à Creuzier-le-Vieux (Allier). Cet atelier artisanal fabrique des guitares électriques et acoustiques. Blaise, José et Julien travaillent à l'international avec de nombreux artistes (Billy Gibbons de ZZ TOP, Richard Fortus de Guns N'Roses, Adam Clayton de U2...). De nombreux passionnés leur confient leurs projets de guitare et, à ce jour, l'entreprise a fabriqué plus de 1 000 instruments. Depuis le lancement en 2008, l'atelier a entretenu et modifié de nombreux instruments électriques et acoustiques toutes marques et configurations confondues. L'atelier a développé une solide expertise dans la fabrication, la finition, le montage, les câblages, les réglages et l'entretien de guitares, basses électriques et acoustiques.

- Denis Bouche est Directeur du musée de la Musique mécanique aux Gets (Haute-Savoie). L'Association a rassemblé depuis près de 40 ans une collection unique de 900 pièces. Elle regroupe : carillons, pendules et boîtes à musique ; orgues de rue, de danse et de manège ; pianos mécaniques et pneumatiques ; tableaux animés et automates ; accordéons et violons automatiques ; harmoniums, orchestrelles et orchestrions (remplaçant un orchestre !) ; phonographes, gramophones et juke-boxes, pour ne citer que les principaux types d'instruments.

- Frère Daniel de l’ Abbaye d’En Calcat , atelier de cithares à Dourgne (Tarn). Dans les années 1960, à la suite de la réforme liturgique, la cithare à accords a pénétré le monde monastique français. Les moines ont cherché à retrouver l'antique usage spirituel de l'instrument, dans l'accompagnement de la psalmodie. Cet instrument à cordes soutient le chant en lui donnant une base harmonique discrète. En soliste, il est également très propice à la méditation. Ainsi développé, il fut progressivement adopté par des centaines de communautés religieuses. Depuis près de 30 ans, l'atelier de cithares de l'abbaye d'En Calcat a produit quelques milliers de cithares, maintenant dispersées dans plus de 70 pays.

Les invités de l'émission : de gauche à droite, Richard Brandao, Blaise Rodier, Loïc Ballet, Denis Bouchet © Radio France

Une guitare de l'atelier "Wild Custom Guitars" © Radio France