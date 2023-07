Fabriquer le papier : un savoir-faire artisanal qui perdure en France

Blanc ou à fleurs, à couchage de fond, en planche ou encore assemblé en luminaires : la fabrication du papier est un art que les artisans continuent de se transmettre.

La production du papier, c'est tout un art. Depuis le début du XIVe siècle, l'Auvergne est un territoire avant-gardiste qui produit son propre papier. C'est l'héritage du Moulin Richard de Bas , qui fabrique toujours du papier en Auvergne à Ambert.

Avec environ 200 feuilles par jour, cette institution ravit les éditeurs, artistes et amateurs de beaux papiers artisanaux. Ce moulin, est classé Monument historique depuis 1983 ainsi qu'"Entreprise du Patrimoine Vivant" depuis 2020.

Ce savoir-faire artisanal s'adapte aux ressources et aux saisons dans sa production : papiers blancs et aquarelles en hiver, papier à inclusions florales en été. Pour s'approvisionner en matière, le moulin récolte des pétales frais cueillis le matin avant leur utilisation. Ce papier d'exception sert à la restauration d'ouvrages anciens, à des ouvrages d'artistes aux éditions limitées lorsqu'il est blanc et aux poèmes, faire-part, et menus, lors qu'il est floral.

Du côté de Tours, l’Atelier d’Offard perpétue le savoir-faire des papiers peints à la planche des grandes manufactures des XVIIIe et XIXe siècles. L’entreprise allie la maîtrise des techniques traditionnelles aux procédés et outils modernes.

