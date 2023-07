Faïence et porcelaine

Limoges, Gien ou encore Sèvres : la porcelaine et la faïencerie sont indissociables de ces villes françaises, où savoir-faire et tradition se perpétuent aujourd’hui encore. Nathalie Helal nous invite à découvrir le minutieux travail nécessaire à la fabrication d’objets si délicats et magnifiques.

La Faïencerie de Gien perpétue le savoir-faire et les techniques de fabrication anciennes à travers un travail minutieux © Maxppp - Anne Oger/Radio France

Si la porcelaine est née en Chine, il y a probablement 2000 ans, c’est au XVIIIe et surtout au XIXe siècle qu’elle se développe véritablement en France, avec la création de nombreuses manufactures, en particulier celle de Limoges, à proximité de gisements de kaolin, ce matériau indispensable à la production de cette céramique dure. Limoges donc, mais aussi Sèvres pour la porcelaine, Gien pour la faïencerie (céramique poreuse), ou encore Arras pour son fameux bleu. Autant de villes qui sont aujourd’hui associées à cette tradition des arts de la table et des objets de décoration. C’est un travail long et minutieux, fondé sur des techniques de fabrication restées inchangés depuis deux siècles, qui est nécessaire pour produire de magnifiques pièces, mais également les restaurer, notamment avec la technique du Kintsugi, issue du Japon. À écouter Les arts de la table Pour nous parler de cette tradition et de ces techniques si bien préservées, Nathalie Helal reçoit Yves de Talhouët, le président de la Faïencerie de Gien, Océane Elgui, restauratrice-conservatrice de céramiques à l’Atelier Minot-Elgui, et Christelle Perrier, décoratrice sur porcelaine, spécialisée dans le bleu d’Arras. · Yves de Talhouët est président de la Faïencerie de Gien , créée en 1821 à Gien dans le Loiret, et qui maîtrise localement encore aujourd'hui tout le processus de fabrication de ses faïences, de la sélection des terres (sable, argile et kaolin) à la fabrication de la pâte jusqu'aux produits finis. Les moules en plâtres, les émaux et les couleurs sont aussi conçus à Gien. Chaque pièce passe entre les mains de 30 faïenciers, qui travaillent la pâte, moulent, façonnent à l'éponge, émaillent, cuisent, décorent... · Océane Elgui est restauratrice-conservatrice de céramiques et d'objets d'art au sein de l’ Atelier Minot-Elgui . Diplômée en 2016 des Écoles de Condé à Paris, elle a notamment acquis, à travers des stages auprès du maître laqueur Martine Rey, l’apprentissage de la technique japonaise à l’or : le Kintsugi, une pratique née au XVe siècle au Japon, qui permet de mettre en valeur les pièces abîmées, fissurées ou cassées de porcelaine et de céramique. · Christelle Perrier est décoratrice sur porcelaine à Arras, spécialisée dans une tradition arrageoise, le Bleu d'Arras, une technique née au XVIIIe puis tombée en désuétude avant d'être reprise en 1960 par Henri Caudron. Sa boutique-atelier, Au bleu d'Arras, est située 32, place des Héros à Arras (Pas-de-Calais).