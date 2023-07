Ferronnerie : serrurerie d'art et coffres-forts

Chaud devant, avec les artisans de la ferronnerie ! Découvrez l'art de la serrurerie artisanale, l'histoire d'une armoire de fer qui protège l'histoire de France et l'impressionnante réserve d'or à 28 mètres sous la capitale.

À la forge et au marteau, les ferronniers travaillent le fer ou d'autres métaux pour en faire des créations pratiques ou artistiques. Serrures, coffres-forts... Nathalie Helal nous plonge dans l'univers de la ferronnerie avec ses invités, passionnés par l'histoire artisanale et du travail manuel à travers les époques.

La serrurerie d'art

Sur le boulevard de la Bastille à Paris dans le XIIe arrondissement, les ateliers de l'entreprise Rémy Garnier s'installent sur quelque 500 mètres carrés. Cette société créée en 1832 est spécialisée dans la bonzerie d'art et a su conserver son savoir-faire artisanal, notamment la serrurerie. Spécialisé dans la restauration, Rémy Garnier a travaillé pour des nombreux monuments historiques remarquables, dont le château de Versailles, le château de Chantilly ou encore l'Opéra de Lille.

Les bronzes proviennent de la fonderie Château-Renault, en Touraine. C'est dans une cuve qui chauffe à près de mille degrés que le bronze y est fondu. Chaud devant !

L'armoire de fer, coffre-fort de l'histoire de France

Réalisée en 1790-1791 par le serrurier Koch, à la demande de l’Assemblée nationale constituante, l'Armoire de fer est un coffre-fort qui abrite aujourd’hui les documents les plus prestigieux de l’Histoire de France : les cinq Constitutions, le serment du Jeu de paume, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 gravée sur cuivre et pilonnée en 1793, les testaments de Louis XIV et de Napoléon Ier, le journal de Louis XVI.

Restaurée en 2019, l'œuvre serait indestructible et inviolable. Trois clés sont nécessaires pour l'ouvrir. Depuis 1808, elle trône aux Archives nationales à Paris .

La Souterraine, réserve d'or de la France

11 000 m² et 2 435 tonnes d’or. Bienvenue à 28 mètres sous terre, dans le huitième sous-sol de la Banque de France. La réserve d'or de la France a été construite en 1924 en seulement trois ans. C'est l'un des lieux les plus sécurisés : seuls sept employés de la Banque de France y ont un accès permanent. Pour protéger le lieu, une porte blindée de huit tonnes et un bloc de ciment de 17 tonnes additionnées à une tourelle de 130 tonnes qui pivote.

Chaque porte de la souterraine s'ouvre une clé différente. Et il faut encore des clés différentes pour ouvrir chaque boites et armoires qui renferment de l'or.

Pour cette émission, Nathalie Helal est accompagnée de ses invités :