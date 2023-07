Histoire de soie

Symbole de douceur et de luxe, la soie a été une production florissante en France à partir du XVIe siècle, en particulier à Lyon. C’est cette histoire, mais aussi un artisanat encore vivant que nous présente Nathalie Helal en compagnie de ses invités.

La soie qui provient du cocon que fabrique la chenille du bombyx, c’est-à-dire le ver à soie, a été découverte en Chine, il y a plus de 5 000 ans. L’Asie est restée longtemps la seule terre de production de la soie, dont le commerce s’effectuait par la fameuse route de la soie. La sériciculture s’est ensuite propagée en Europe, en Sicile tout d’abord, puis à partir des XVe-XVIe siècle en France.

Sous l’impulsion de François Ier, Lyon bénéficie du monopole de production de la soie et devient ainsi pour longtemps la capitale européenne de la soie. Au XIXe siècle, les débuts de la révolution industrielle entraînent la mécanisation des modes de production avec l’invention de Jacquard.

Aujourd’hui, la production vient essentiellement d’Asie, mais elle perdure néanmoins en France et notamment dans la région lyonnaise grâce à un certain nombre de PME. Foulards, lingerie, mais aussi taies d'oreillers, la soie reste un symbole de douceur, de luxe et de volupté. Elle est aussi à l’origine d’une pratique artistique comme la peinture sur soie.

En compagnie de ses invités, Nathalie Helal nous présente cette riche histoire de la soie et les différentes étapes nécessaires au tissage de la soierie, ainsi que les techniques de la peinture sur soie.

• Bruno Denis est le président de Denis et Fils , une entreprise familiale créée en 1956, située à Montchal (Loire) en région lyonnaise, spécialisée dans le tissage de soierie, mais plus largement dans la production de tissus (des doublures aux accessoires tels les sacs à mains, foulards en passant par les chaussures ou encore la lingerie), qui fournit notamment Chanel.

• Lydie Ottelart est peintre sur soie à Paris, son atelier se trouve à Montmartre. Elle est l’auteure de quatre ouvrages dont le Guide complet de la peinture sur soie (en 1998) et La peinture sur soie, un art, des techniques (en 2004). En 1997, Lydie a créée l’association D’Art et de Soie .

• Virginie Varenne est la directrice de la Maison des canuts , le musée de la Soie de Lyon. Situé sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon, cet atelier-musée présente l’histoire de la soierie lyonnaise et des canuts, ces maîtres tisseurs de fils d’or, d’argent et de soie, qui ont façonné l’identité de la Croix-Rousse.