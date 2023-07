L'art de remonter le temps

La cire : des bougies aux statues du musée Grévin

On associe le plus souvent la cire aux bougies, mais on oublie que cette matière est aussi à la base de très nombreux objets, notamment artistiques, dont les célèbres statues du musée Grévin à Paris. Nathalie Helal nous initie au monde de la cire, en compagnie de trois spécialistes.