L'art de s'éventer

Les périodes de chaleur plus fréquentes ont remis au goût du jour les éventails. Nathalie Helal nous fait découvrir les secrets de fabrication des éventails, des plus quotidiens aux plus précieux, aux côtés de passionnés de cet objet intemporel.

En France, l’éventail a longtemps été le symbole des dames du Grand Siècle, contribuant même aux relations amoureuses, grâce à un langage qui lui était propre… Tombé en désuétude, on le croyait relégué au rang des objets qu’on admire mais que l’on n’utilise plus, ou bien seulement lors d'occasions particulières.

Pourtant, avec la multiplication des périodes de chaleur, l’éventail fait son grand retour : pratique dans un sac, facile à déployer, il est en outre un accessoire dont l’esthétique peut être très variée, selon les couleurs et les matériaux.

Plusieurs corps de métiers et d’artisans sont convoqués pour fabriquer un éventail : plisseurs, tabletiers, brodeurs… et depuis 2020, le savoir-faire des éventaillistes est inscrit à l’ Inventaire du patrimoine culturel immatériel français .

Pour nous raconter les origines de l'éventail et nous présenter cet art de s’éventer, Nathalie Helal reçoit trois passionnés, qui, chacun à sa façon, perpétue la longue et belle histoire des éventails.

Sylvain Le Guen est Maître d’Art tabletier-éventailliste et créateur d'éventails contemporains. Il a découvert sa passion à l’âge de huit ans sur la cheminée d’une voisine : il a bricolé ensuite son premier modèle avec des brins en bois de cagette agrémentés de papier rocher, une relique qui ne l’a pas quitté. Aujourd'hui, Sylvain Le Guen imagine des ouvertures façon pop-up, expérimente des matériaux variés comme le métal, l’ébène, la nacre, l’organza ou la peau de python, et collabore avec d’autres créateurs pour élargir ses horizons. L’atelier reçoit ainsi des commandes pour le tournage de Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou plus récemment pour le Cendrillon des Studios Disney.

Anne Hoguet est l'ancienne propriétaire du seul Musée parisien de l’éventail, et nommée Maître d’Art, restauration d’éventails anciens, en 1994. Elle confectionne dans l'atelier parisien des éventails pour l'opéra, le théâtre, le cinéma et la haute couture (Dior, Gaultier, Hermès, Lacroix, Nina Ricci, Louis Vuitton...) et également des travaux de restauration d'éventails pour la France entière.

Pauline Mohaupt nous présente le Musée de la nacre et de la tabletterie à Méru dans l’Oise (ancienne capitale de la tabletterie), qui conserve et met en scène les métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs de la tradition multiséculaire du travail de la nacre et de matières semi-précieuses (corne, écaille, ivoire, os, bois exotiques, etc.). On peut ainsi y admirer de superbes pièces de collection, non seulement d'éventails mais aussi d'objets de tabletterie (couverts, jumelles, objets de culte, dominos, etc.). Pour suivre les informations sur Instagram, cliquer ICI .