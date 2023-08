Il est l'heure de se mettre à table avec les artisans du service, du dressage, de la décoration et de la gastronomie. Redécouvrez cet art de vivre à la française et ces passionnés qui œuvrent pour la sauvegarde d'un patrimoine.

C'est un art de vivre à la française. La décoration, les dressages et les services de table font partie de notre patrimoine et certains artisans s'en sont fait une spécialité. Avec des codes et coutumes bien spécifiques, l'art de servir, de recevoir et de se mettre à table méritent toute notre attention. Chef, inventeur, maître d'hôtel et dresseur de table sont au micro de Loïc Ballet pour une émission qui vous mettra en appétit.

Au programme de "L'atelier de nos talents" :